Genelkurmay'da şimdi ne olacak?

ORG. HULUSİ Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesinin ardından yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Devir teslime kadar görevi vekaleten kim yürütecek ? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı konumuna getirilmesi büyük sürpriz oldu. Hulusi Akar'ın yeni kabinede bakan olarak yer alması sonrası yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı merak konusu oldu. Muharrem İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' sözleriyle gündeme gelen 2. Ordu Komutanı Org. İsmail Metin Temel'in ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler'in isimleri Yeni Genelkurmay Başkanlığı için güçlü adaylar olarak duruyor.

24 Haziran Seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin etti ve resmen başkanlık sistemine geçilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Cumhurbaşkanlık Kabinesi'nde (Bakanlar Kurulu 2018) Hulusi Akar sürprizi yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yeni kabinede Milli Güvenlik Bakanı olarak yer aldı.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Milli Güvenlik Bakanı olarak yer almasından sonra yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı merak konusunu oldu.

APOLET TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığı iddiasıyla "apoletlerini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı Org. İsmail Metin Temel'in Yeni Genelkurmay Başkanı olarak seçilebileceği yorumları yapılıyor.

TEAMÜLLERE GÖRE YAŞAR GÜLER DE SEÇİLEBİLİR

Öte yandan teamüllere göre Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler'in de Yeni Genelkurmay Başkanı seçilme ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor. Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Genelkurmay Başkanı'nı açıklayana kadar, Yaşar Güler vekaleten Genelkurmay Başkanı olacak.

Milli Savunma Bakanı Orgeneral Hulusi Akar oldu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı.

Buna göre, Savunma Bakanlığına Akar getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 29. Genelkurmay Başkanı Akar, 1972'de Kara Harp Okulu'ndan ve 1973'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu.1973-1980 yılları arasında Trakya hududunda, Kıbrıs Barış Harekatı sonrası Kıbrıs'ta tesis edilen ara bölgede ve Kara Harp Okulu'nda takım, bölük komutanlığı ve bilgi işlem subaylığı yapan Akar, 1982'de Kara Harp Akademisi'nden, 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden, 1987'te ABD Silahlı Kuvvetler Kurmay Koleji'nden mezun oldu.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı da dahil çeşitli karargah ve birliklerde görevler yapan Akar, 1998'de tuğgeneralliğe terfi etti. Bu rütbeyle 1998-2000 yıllarında Tunceli'de İç Güvenlik Tugay Komutanlığı, 2000-2002'de İtalya'daki Müttefik Kuvvetler Güney Bölge Komutanlığı Karargahı Plan ve Prensipler Başkanlığı görevlerini yürüten Akar, 2002'de tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesiyle 2002-2005'te Kara Harp Okulu Komutanlığı, 2005-2007'de Kara Harp Akademisi Komutanlığı yapan Akar, 2007'de korgeneral oldu.

SINIR ÖTESİ HAREKATLARI

Korgeneral rütbesiyle 2007-2009'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı, 2009-2011'de 3'üncü Kolordu Komutanlığı yapan Akar, 2011'de orgeneralliğe terfi etti.

Akar, orgeneral olarak 2011-2013'te Genelkurmay İkinci Başkanlığı , 2013-2015'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptıktan sonra 18 Ağustos 2015'te Genelkurmay Başkanlığı görevini devraldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları, bu dönemde başarıyla tamamlanırken Akar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminin karşısında durarak önemli görev üstlendi. Akar, hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cü askerler tarafından derdest edilerek Akıncı Üssü'ne götürülmüştü. Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen anlayış değişikliğiyle teröristle mücadele harekatlarında önemli başarılar kazanıldı.

TSK ÜSTÜN CESARET VE FERAGAT MADALYASI

Genelkurmay Başkanlığınca, iç güvenlik harekatındaki başarılarından dolayı TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile ödüllendirilen Akar, TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyası'yla taltif edildi.

Akar, aynı zamanda Bosna-Hersek SFOR Harekatı NATO Madalyası ve Üstün Hizmet Madalyası, Kosova KFOR Harekatı NATO Madalyası, Kore Milli Güvenlik Liyakat Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 20'nci Yıl Dönümü Madalyası ve Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Cumhuriyeti Askeri İşbirliği Alanında Üstün Hizmet Madalyası, Azerbaycan Serhat Muhafazasının 95'inci Yılı Kuruluş Madalyası ve Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası'na sahip.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde çeşitli akademik programlara katılan Akar'ın iki çocuğu var.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 00:17