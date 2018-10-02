TOPLANTIDA 2017-2018 yılında yapılan faaliyetler değerlendirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılabilecek faaliyetler görüşüldü. Dr. İhsan İlhan, gençliğin ülkemiz ve milletimizin geleceği için tohum gibi olduğunu, kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini ve gençlere ahlaki değerlerin öğretilmesi için çalışacaklarını söyledi.Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 21:38
'Genç tohumları ihmal etmeyelim'
Alanya İlçe Müftülüğü Erkek Gençlik Koordinatörlüğü ve Bayan Gençlik Koordinatörlüğü, Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan'ın başkanlığında, Müftülük Şube Müdürü Murat Demirhan ve gençlik koordinatörlüğü üyelerinin katılımıyla Alanya Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi