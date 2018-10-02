'Genç tohumları ihmal etmeyelim'

TOPLANTIDA 2017-2018 yılında yapılan faaliyetler değerlendirildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılabilecek faaliyetler görüşüldü. Dr. İhsan İlhan, gençliğin ülkemiz ve milletimizin geleceği için tohum gibi olduğunu, kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini ve gençlere ahlaki değerlerin öğretilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 21:38