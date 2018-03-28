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Genç kız dehşeti yaşadı! Eski sevgilisi eve çağırıp dişlerini kırdı

Adana'da genç kızın, eski erkek arkadaşı tarafından darp edilerek dişi ve başı kırıldı. Çığlıkları sayesinde kurtulan kadın, " Korunmaya ihtiyacımız var" diye yardım istedi

Genç kız dehşeti yaşadı! Eski sevgilisi eve çağırıp dişlerini kırdı

Adana'da genç kızın, eski erkek arkadaşı tarafından darp edilerek dişi ve başı kırıldı. Çığlıkları sayesinde kurtulan kadın, " Korunmaya ihtiyacımız var" diye yardım istedi

28 Mart 2018 Çarşamba 12:21
Genç kız dehşeti yaşadı! Eski sevgilisi eve çağırıp dişlerini kırdı
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ADANA'DA dertleşmek bahanesiyle yanına çağırdığı eski kız arkadaşını darp eden adam, dişlerini ve başını kırdı. Genç kadın çığlıkları sayesinde kurtulurken " Korunmaya ihtiyacımız var" diye yardım istedi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Adana'da Zümra K. (22), bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı D.D'nin (23) dertleşmek bahanesiyle yanına çağırması üzerine evine gitti. D.D, tartıştığı Zümra K'yi üç katlı evin damında darbederek yaraladı.


DİŞLERİ KIRILAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Kadının çığlıkları üzerine şüpheli kaçtı, ön dişleri kırılan ve başını beton zemine çarpan Zümra K. ise hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından Adana Adli Tıp Birimine giden Zümra K, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek zanlıdan şikayetçi oldu.

"KORUMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Zümra K, eski erkek arkadaşıyla zaman zaman görüşmeyi sürdürdüğünü anlattı. Yaşadığı olaya anlam veremediğini anlatan Zümra K, D.D'nin kendisini neden darbettiğini bilmediğini ileri sürdü.

"AYNI OLAY ARKADAŞIMIN BAŞINA GELDİ"

Zümra K, şüphelinin yumruk atmasının ardından saçından bir süre sürüklediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Evlerinin damındaydık. Olay birden oldu. Daha sonra annesine seslendim o oğlunu benim üzerimden aldı. Buluşmaya daha önce eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen edilen bir kadın arkadaşıma destek olmak amacıyla avukatla görüşmeye gittiğimiz için gecikmiştim. Arkadaşıma destek veriyordum. Ben onun için bir şeyler yapmak için uğraşırken aynı olayla ben karşılaştım. Korunmaya ihtiyacımız var."

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