'Genç Kal' kursiyerleri kep attı

GÜZELLİK sektörü alanında hizmet vermek ve kendini geliştirmek isteyenler için ideal bir eğitim programı hazırlayan Genç Kal Güzellik Uzmanlığı Eğitim Merkezi, deneyimli kadrosuyla verdiği eğitim programının ikincisini de tamamladı. Dr. Tahsin Biner uzmanlığında tecrübeli eğitmenler tarafından uygulamalı olarak verilen kalıcı makyaj eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikaları Soul Of Cafe’de düzenlenen törenle verildi. Doktor Tahsin Biner'in anatomi ile ilgili dersler verdiği kurumda, uzman estetisyenler Leyla Hocaoğlu ve Kadriye Burak da kalıcı makyaj, cilt bakımı, dermapen gibi konularda kursiyerlere deneyimlerini aktarıyor. Verilen eğitimler arasında kalıcı makyaj, cilt bakımı, protez tırnak, ipek kirpik, lazer epilasyon, dermapen ve masaj yer alıyor. Teorik bilginin yanında kursiyerler, eğitimler sırasında teknolojik cihaz ve ekipmanları uygulamalı olarak kullanma fırsatı da buluyor.