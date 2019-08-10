Genç kadın, eski eşi ve ablası! Gönül ilişkisi iddiasıyla...
Kütahya'da, internetten tanıştığı kişiyle gönül ilişkisi kurduktan sonra şantaj yaptığı iddia edilen kadın ile ona yardımcı olduğu öne sürülen ablası ve eski eşi yakalandı
GÜNCEL 08.08.2019, 21:19 08.08.2019, 21:21 Enes Subaşı
ALINAN bilgiye göre, internetten tanıştığı kişiyle ilişki kuran M.B. (26) adlı kadının, cep telefonuyla çektiği görüntüleri internette yayacağını söyleyerek 50 bin lira istediği ileri sürüldü.
Söz konusu kişiden bu parayı alan M.B, tekrar aynı miktarda para isteyince mağdur tarafından polise şikayet edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şantajla suçlanan M.B. ve kendisine yardımcı oldukları iddia
edilen ablası A.B. (28) ve eski eşi M.G'yi (32) gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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