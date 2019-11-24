Genç girişimci yaptığı işle zengin oldu

24 yaşındaki genç girişimci, üç yıl önce kurduğu iş sayesinde şimdiden servet sahibi olmayı olmayı başardı. Lüks yaşantısını sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmeyen girişimcinin ünü dünyaya ulaştı.

HAYAT TARZI HEPSİNİ KAPSIYOR

İngiltere'nin Liverpool kentinde dünyaya gelen Adam Jones, henüz 24 yaşında olmasına rağmen 300 bin sterlinden (2 milyon 200 bin TL) fazla servete sahip. Villalar, milyonlar değerindeki lüks otomobiller, Hollywood'un gözde mekanlarında bitmek bilmeyen partiler... Adam'ın hayat tarzı bunların hepsini kapsıyor.



ÜNÜ DÜNYAYA ULAŞTI



Instagram'da moda alanında iş kuran girişimci, ünlü şirketlere sosyal medya hesaplarını nasıl kullanmaları gerektiğini söylüyor ve onlara danışmanlık hizmeti veriyor. Social Kick adlı bu şirket sayesinde, sosyal medya alanında milyonlara ulaşan şirketler, markalarını daha da büyütmeyi başarıyor. Hal böyle olunca genç girişimdi Adam Jones da milyonların sahibi oluyor. Ünü sadece İngiltere sınırları ile sınırlı kalmayıp dünyaya ulaşan Adam, bu işe başladığında sadece 17 yaşındaymış.



MODA ALANINDA HESAP AÇTI



Şu anda dünyanın dünyanın en çok kullanılan uygulamaları arasında başı çeken Instagram'ın kurulduğu 2010 yılında moda alanında bir hesap açan Adam, influencer olmayı başarmış ve on binleri peşinden sürüklemiş. Henüz 17 yaşındayken böyle bir başarıya imza atan Adam, takipçi ordusunu peşinden sürüklemeyi başararak bugünkü başarısının ilk adımlarını atmış. Liverpool'da bir üniversitede pazarlama yönetimi eğitimi alan Adam Jones, üç yıl önce kurduğu şirketi sayesinde bu güne de 300 bin sterlinin de üzerinde bir kazanç elde etmeyi başarmış.



EN DEĞER VERDİĞİM ŞEY ÖZGÜRLÜK



Bunların yanında sosyal medya sayesinde ünlü olmuş olması da Adam'a bu lüks yaşam tarzını elde etmesinde yardımcı olmuş. Adam, uçaklarda business class uçuyor, iş insanlarının ve ünlülerin bindiği süper arabalara biniyor, dünyayı geziyor, şov ve sosyete dünyasının partilerine davet ediliyor. Ancak Adam, tüm bunlar arasında en hoşuna giden şeyin "özgürlük" olduğunu söylüyor. Liverpool Echo gazetesine konuşan Adam, "Paranın özgürlüğü satın alabildiğine inanıyorum ve hayatta en değer verdiğim şey özgürlük" diyor.



LÜKS YAŞAM TARZINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR



Adam, "Sabahları istediğim saatte uyanabilmek, insanların bana söylediği şeyi yapmak zorunda olmamak, istediğim zaman dilediğim yere gidebilmek ve dünyayı gezebilmek... Benim için sahip olunacak en büyük şey bu. Hiçbir obje ya da materyal değil. Önemli olan özgürlük" diyor. "Henüz 25 yaşıma gelmeden inanılmaz deneyimlerim oldu. Çöllerde lüks otomiller sürdüm, Hollywood tepelerinde ünlülerle partilere katıldım. Bunlar harika duygular" diyen Adam, sahip olduğu şeyler arasında en değer verdiklerini ise şöyle açıklıyor. "Materyalistik bakmamı isterseniz, itiraf etmeliyim ki hayalimdeki Rolex'e sahip olmak ve afili bir Mercedes'in içinde olmak da hiç fena değildi" diye konuşuyor Adam. Instagram'ında lüks yaşam tarzını gözler önüne seren Adam'ın 125 bin takipçisi var. Her biri genç girişimcinin paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutuyor.(Milliyet)

