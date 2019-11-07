Genç adamın kulağından hamam böceği ailesi çıktı
Kulağında büyük bir hamam böceği gören aile, genç adamı Sanhı Hastanesi'ne götürdü. Burada doktor Cong Yicin tarafından tedavi edilen adamın kulağından biri büyük, 10'u yavru 11 hamam böceği çıkarıldı
ÇİN'DE akıllara zarar bir olay yaşandı. Yatağının yanına yemek parçası bırakan gençin kulağına hamam böceği ailesi girdi.
11 HAMAM BÖCEĞİ ÇIKTI
Kulağında büyük bir hamam böceği gören aile, genç adamı Sanhı Hastanesi'ne götürdü. Burada doktor Cong Yicin tarafından tedavi edilen adamın kulağından biri büyük, 10'u yavru 11 hamam böceği çıkarıldı.
YATAĞININ YANINDA YEMEK BIRAKINCA BÖCEKLER KULAĞINA DOLUŞTU
Cong, Mr. Lü'nün kulağına böcek ailesinin yerleşmesinin, yatağının yanında yarım kalmış yemek bırakma alışkanlığından kaynaklanabileceğini belirterek, genç adama merhem reçete ettiğini söyledi. Hastanenin KBB bölümünün başkanı doktor Ciang Tıngşiang da evlerde hijyenle hamam böceklerinin yayılmasının engelleneceğini, böceklerin insanların burunları ya da kulaklarına girmesinin önüne geçilebileceğini ifade etti.
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