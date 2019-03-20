Gelir İdaresi'nden dolandırıcılık uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca (GİB), dolandırıcılık girişimlerine ilişkin, "Başkanlığımız, vergilendirme işlemlerine yönelik olarak hiçbir şekilde mükelleflerle e-posta yoluyla iletişim kurmamaktadır. Belli numaraları aramaya yönlendirme yapan sahte SMS'ler başkanlığımızca gönderilmemektedir ve bunların kurumumuzla bir ilgisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Gelir İdaresi'nden dolandırıcılık uyarısı
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GİB'in internet sitesinden yapılan duyuruda, kuruma yapılan başvuru ve  şikayetlerden, son zamanlarda mükellefler ve vatandaşlarla birlikte yabancı ülke  mükelleflerini aldatmaya yönelik sahte e-posta, sahte ödeme emirleri, ödeme  durdurma emri teyidi (payment stop order confirmation), Türkiye-Avrupa Birliği  Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) mevzuatı çerçevesinde sahte KDV istisna  sertifikaları gibi yöntemler kullanılarak dolandırıcılık girişimlerinde  bulunulduğunun öğrenildiği kaydedildi.
Mükellefler ve vatandaşların bu türden sahtecilik girişimlerinden  dolayı mağdur olmalarını önlemek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu  vurgulanan duyuruda, "GİB, vergilendirme işlemlerine (vergi iadesi dahil) yönelik  olarak hiçbir şekilde mükelleflerle e-posta yoluyla iletişim kurmamaktadır. Belli  numaraları aramaya yönlendirme yapan sahte SMS'ler başkanlığımızca  gönderilmemektedir ve bunların kurumumuzla bir ilgisi yoktur. Sahte ödeme emri,  ödeme durdurma emri teyidi, sertifika düzenleme gibi girişimler aldatma ve  sahtecilik yoluyla haksız maddi menfaat temini amaçlı girişimler olup,  başkanlıkla bir ilgisi bulunmamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.
 
Duyuruda, bu tür ve benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin  etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve  dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunularak,  mükellef ve vatandaşların, bu tür sahte belge, e-posta, SMS'leri dikkate  almamaları, herhangi bir soru, bilgi ve ihbar için 189 numaralı Vergi İletişim  Merkezini aramaları gerektiği belirtildi.

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