Gelin adayı, farkında olmadan dönen dolabı itiraf etti

RTÜK tarafından evlilik programlarına getirilen yasağı delen Hande Ataizi'nin programında gelin adaylarından Sevgi, "Bu programlara çıkanlar ekran başındakileri kandırıyor" diyenleri haklı çıkartacak bir çıkışa imza attı.
Zuhal Topal'ın programındayken damat adaylarından Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi, şimdilerde Sony Channel Türkiye kanalında yayınlanan programda kendisine koca arıyor. Hande Ataizi'nin sunumuyla ekrana gelen programda kendisi için gelen talipleri bir bir geri gönderen Sevgi, son talibiyle arasında geçen diyalogta "Sizleri kandırıyoruz" diyerek ilginç bir itirafta bulundu.
"KANDIRIYORUZ ASLINDA SİZİ"
Kenan Doğulu'ya benzerliğiyle dikkat çeken talibini de geri gönderen Sevgi, gerekçesini açıklarken "Anlaşarak geldik biz buraya. Kandırıyoruz aslında sizi. Anlaştık da geldik" ifadelerine yer verdi.
STÜDYO BİR ANDA BUZ KESTİ
Bu sözlerin ardından stüdyo bir anda buz kesti. Yaptığı hatanın farkına varan gelin adayı, bir süre bekledikten sonra "Desem de inanmayın" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.