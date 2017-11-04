Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111293
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8753
STERLİN
5.0836
EURO
4.4971
WhatsApp mesajlarını silseniz de o izler kalıyor
Mesajlarını silseniz de o izler...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Sigara içenler günde 1 bardak içmeli!
Sigara içenlere ilaç gibi!
banner468

Gelin adayı, farkında olmadan dönen dolabı itiraf etti

Hande Ataizi'nin sunduğu izdivaç programında gelin adaylarından Sevgi, talibine olumsuz cevabının gerekçesinin açıklarken "Sizleri kandırıyoruz" diyerek farkında olmadan itirafta bulundu

Gelin adayı, farkında olmadan dönen dolabı itiraf etti

Hande Ataizi'nin sunduğu izdivaç programında gelin adaylarından Sevgi, talibine olumsuz cevabının gerekçesinin açıklarken "Sizleri kandırıyoruz" diyerek farkında olmadan itirafta bulundu

04 Kasım 2017 Cumartesi 17:21
Gelin adayı, farkında olmadan dönen dolabı itiraf etti
banner404

RTÜK tarafından evlilik programlarına getirilen yasağı delen  Hande Ataizi'nin programında gelin adaylarından Sevgi, "Bu programlara çıkanlar ekran başındakileri kandırıyor" diyenleri haklı çıkartacak bir çıkışa imza attı.

Zuhal Topal'ın programındayken damat adaylarından Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi, şimdilerde  Sony Channel  Türkiye kanalında yayınlanan programda kendisine koca arıyor.  Hande Ataizi'nin sunumuyla ekrana gelen programda kendisi için gelen talipleri bir bir geri gönderen Sevgi, son talibiyle arasında geçen diyalogta "Sizleri kandırıyoruz" diyerek ilginç bir itirafta bulundu.

"KANDIRIYORUZ ASLINDA SİZİ"

Kenan Doğulu'ya benzerliğiyle dikkat çeken talibini de geri gönderen Sevgi, gerekçesini açıklarken "Anlaşarak geldik biz buraya. Kandırıyoruz aslında sizi. Anlaştık da geldik" ifadelerine yer verdi.

STÜDYO BİR ANDA BUZ KESTİ

Bu sözlerin ardından stüdyo bir anda buz kesti. Yaptığı hatanın farkına varan gelin adayı, bir süre bekledikten sonra "Desem de inanmayın" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSonyZuhal TopalHande AtaiziMagazin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2017 yılının son ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
2017 yılının son ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?
Hep rötar olacak değil ya! 10 saat erken geldi
Hep rötar olacak değil ya! 10 saat erken geldi
Denizde korkunç manzara! Kuyruk oldular...
Denizde korkunç manzara! Kuyruk oldular...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim