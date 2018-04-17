Geleceğin aşçıları yarıştı

Asiye ELİAÇIK
ETKİNLİĞE Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği (AKPAB) yöneticileri katıldı. Öğrencilerin yaptığı yemekleri ve yatak düzenlemelerini AKPAB yönetiminden oluşturulan jüri kontrol etti. Yarışma sonunda katılım gösteren tüm öğrencilere katılım belgesi verilirken, dereceye girenlere ise kupa ve madalya verildi.
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