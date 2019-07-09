Gedevet Yaylası yolu güvenli hale getirildi

ALANYA'DA yaz ayında sık kullanılan Gedevet Yaylası yolu Kızılalan mevkiinde zemin suyu nedeniyle oluşan toprak kaymaları ve göçükler yapılan bakım ve onarım çalışmasıyla giderildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Alanya ekibi, bölgede iş makineleri ve personelle yolu onarmak için yoğun bir çalışma yaptı.

ASFALTLANDI TRAFİĞE AÇILDI

Çalışmalar kapsamında zemindeki suyun yol ile bağlantısının kesilmesi için menfezler kondu, kayma olan bölgeye duvar örüldü ve yapılan bölüm toprakla dolduruldu. Yolun oturmasının ardından bakım ve onarım yapılan bölge asfaltlandı. Trafik akışının kontrollü sağlandığı çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

YOĞUN KULLANILIYOR

Yaz aylarında yerli yabancı birçok kişinin ya konakladığı ya da günübirlik gidip geldiği Gedevet Yaylası, Alanya'nın en önemli yaylaları arasında yer alıyor. Havanın iyice ısınmasıyla birlikte yerleşik vatandaşların yayla olarak kullandığı, turistlerin de günübirlik turlar ile gittiği Gedevet Yolu artık daha güvenli ve konforlu oldu.