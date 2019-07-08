Gedevet'te 'Sarıkız' paniği! ‘İnsan etini çok rahat koparabiliyor’

ALPER KUTAY

ÇOK tehlikeli bir tür olan Sarıkız örümceği, daha çok Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunurken, 1.100 metre rakımlı Gedevet Yaylası’nda son dönemde çok sık görülmesi ise paniği daha çok arttırdı. Sarı Ömer olarak da bilinen bu tür, genellikle kurak yerleri seviyor ve bu örümcek, et ile beslendiği için insan sağlığı açısından bazı riskler oluşturuyor. Hafta sonu kalabalık bir ekiple Gedevet Yaylası’nın kuzey yamacındaki Çakıllıca Tepesi’ne çıkan Fam Tour sahibi Halil Tokgöz, “Sarı Ömer örümceği, zehriyle bir insanı öldürebiliyor. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile besleniyor. Bu nedenle et parçalarını kolayca koparabiliyor. Bir insan eli kadar boyu olan Sarı Ömer örümceği; böcek, kemirgen, kertenkele, yılan gibi canlıların etinden beslenmeyi seviyor. Hatta Sarı Ömer örümceği, akrep bile avlayabiliyor” dedi. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız böcekleri akrep dahi birçok hayvanı yiyerek beslenebiliyor. Örümcek, yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplıyor ve ısıya duyarlı hareket ediyor. Diğer örümcekler insandan kaçarken bu direkt ısırmak için insanların üzerine geliyor.