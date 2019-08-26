Gedevet'te doğa katliamı iddiası! Tüm ayrıntılarıyla Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Gedevet Yaylası'nda doğa katliamı iddiası, Alanya'da bulunan cesedin kimliği belli oldu, Alanya'da uyuşturucu ile yakalanan genç kız hakkında karar verildi...Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
Gedevet'te doğa katliamı iddiası! Onlarca ağaç neden kesildi?
Alanya'da kafede fritözün tutuşmasıyla yangın çıktı
Mersin'de akıntıya kapılıp öldü cesedi Alanya'dan çıktı
Alanya’da uyuşturucuyla yakalanan genç kız hakkında karar verildi!
Alanya'da arıtma sorunu çözülmüyor
Turizm duayeni Baraner'den çarpıcı değerlendirme
Alanya'da iki grup arasında silahlı kavga çıktı
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.