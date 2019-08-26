Gedevet'te doğa katliamı iddiası! Onlarca ağaç neden kesildi?

YOK olan ağaçların hangi sebeple kesildiği gizemini korurken, Alanyalı bir iş adamının ormanlık alanda ceviz tarımı yapacağı, ağaçların da bu nedenle kesildiği iddia edildi. Halkın ve sokağın nabzını tutan Dim TV ormanlık arazide yaşanan ağaç kıyımını yerinde görüntüledi. Ayrıntılar saat 18:00'da Dim Tv Ana Haber Bülteni'nde.