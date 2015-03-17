"Geçmişimize sahip çıkalım"

Alper KUTAY

ÇANAKKALE Zaferi’nin temelinde vatan ve millet sevgisinin yattığını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mesajında şunları söyledi: “Çanakkale’de askerlerimiz sadece düşmanla değil, açlık, yoksullukla ve salgın hastalıkla da savaşmıştır. Buna rağmen inancını ve vatan sevgisini kaybetmeyen Türk askeri, bugün tüm dünyaya örnek gösterilen bir zafere imza atmıştır. Biz bu mücadelenin sahibi ataların evlatlarıyız. Geçmişimize sahip çıkmalı, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere taşımalıyız. Geçmişine sahip çıkmayan, tarihini koruyamayan milletler ayakta kalamazlar.

‘TÜRK MİLLETİ ESİR OLAMAZ’