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"Geçmişimize sahip çıkalım"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yücel, “Tarihi mirasa sahip çıkıp manevi değerlerimizi gelecek nesillere taşıyalım” dedi

"Geçmişimize sahip çıkalım"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Yücel, “Tarihi mirasa sahip çıkıp manevi değerlerimizi gelecek nesillere taşıyalım” dedi

17 Mart 2015 Salı 16:11
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Alper KUTAY
ÇANAKKALE Zaferi’nin temelinde vatan ve millet sevgisinin yattığını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, mesajında şunları söyledi: “Çanakkale’de askerlerimiz sadece düşmanla değil, açlık, yoksullukla ve salgın hastalıkla da savaşmıştır. Buna rağmen inancını ve vatan sevgisini kaybetmeyen Türk askeri, bugün tüm dünyaya örnek gösterilen bir zafere imza atmıştır. Biz bu mücadelenin sahibi ataların evlatlarıyız. Geçmişimize sahip çıkmalı, bizi biz yapan değerlerimizi gelecek nesillere taşımalıyız. Geçmişine sahip çıkmayan, tarihini koruyamayan milletler ayakta kalamazlar.
‘TÜRK MİLLETİ ESİR OLAMAZ’
Binlerce şehit verdiğimiz 1915 Çanakkale Muharebesi’nde, askerlerimiz vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için kanlarının son damlasına kadar mücadele etmişlerdir. Çanakkale destanını yazan askerlerimiz, bu milletin esir edilemeyeceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir. Milletimiz, Çanakkale’de askeriyle, kadınıyla, yaşlısı ve genciyle bir imkansızı başarmıştır. Büyük zaferin adına, destanlar yazılmış, şiirler bestelenmiş, türküler yakılmıştır. Bu vesileyle bir asırlık başarının lideri, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”
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Son Güncelleme: 17.03.2015 15:16
Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediye BaşkanıAdem Murat Yücel18 Mart Şehitleri Anma Günüçanakkale Zaferi
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