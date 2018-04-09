Geceyi dağda geçirdiler! Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu

MANİSA'NIN Uruzlar Mahallesi'nde yaşayan Muhammed (11) ve Ömer (9) Taşkın kardeşler, kırsal bölgede hayvan otlattıktan sonra akşam eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Soma'ya hareket eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, alanın dağlık olması nedeniyle bölgedeki tüm birlikleri göreve çağırdı. Helikopter ve drone destekli başlayan arama çalışmalarına, AFAD görevlileri ve yaklaşık 400 kişi ile dedektörler köpekler katıldı. Geceyi dağda geçiren 9 ve 11 yaşlarındaki kardeşler, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta bulundu.
BİRBİRLERİNE SARILI HALDE BULUNDULAR
Sabaha kadar süren arama faaliyeti sonunda 2 kardeş, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta ağaç altında birbirlerine sarılı bulundu. Jandarma ekipleri, anne Tülay ve baba Veysi Taşkın'ı helikopterle çocukların yanına ulaştırdı. Genel sağlık durumu iyi olan kardeşler, helikopterle Soma Devlet Hastanesine götürüldü.
GÜVENLİK GÜÇLERİ SEFERBER OLDU
Baba Veysi Taşkın, güvenlik güçlerinin çocukları için seferber olduğunu söyledi. Kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür eden Taşkın, şunları kaydetti: "Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve hemen jandarmaya ihbarda bulunduk. İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine bizde bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabim devletimize zeval vermesin." Öte yandan, Tuğgeneral Can, çocukları hastanede ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.