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Geceyi dağda geçirdiler! Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde dün kaybolan ve geceyi dağda geçiren 9 ve 11 yaşlarındaki kardeşler, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta birbirine sarılı halde bulundu

Geceyi dağda geçirdiler! Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde dün kaybolan ve geceyi dağda geçiren 9 ve 11 yaşlarındaki kardeşler, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta birbirine sarılı halde bulundu

09 Nisan 2018 Pazartesi 11:45
Geceyi dağda geçirdiler! Kaybolan kardeşler birbirine sarılı bulundu
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MANİSA'NIN Uruzlar Mahallesi'nde yaşayan Muhammed (11) ve Ömer (9) Taşkın kardeşler, kırsal bölgede hayvan otlattıktan sonra akşam eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Soma'ya hareket eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, alanın dağlık olması nedeniyle bölgedeki tüm birlikleri göreve çağırdı. Helikopter ve drone destekli başlayan arama çalışmalarına, AFAD görevlileri ve yaklaşık 400 kişi ile dedektörler köpekler katıldı. Geceyi dağda geçiren 9 ve 11 yaşlarındaki kardeşler, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta bulundu.

BİRBİRLERİNE SARILI HALDE BULUNDULAR

Sabaha kadar süren arama faaliyeti sonunda 2 kardeş, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta ağaç altında birbirlerine sarılı bulundu. Jandarma ekipleri, anne Tülay ve baba Veysi Taşkın'ı helikopterle çocukların yanına ulaştırdı. Genel sağlık durumu iyi olan kardeşler, helikopterle Soma Devlet Hastanesine götürüldü.

GÜVENLİK GÜÇLERİ SEFERBER OLDU

Baba Veysi Taşkın, güvenlik güçlerinin çocukları için seferber olduğunu söyledi. Kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür eden Taşkın, şunları kaydetti: "Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve hemen jandarmaya ihbarda bulunduk. İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine bizde bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabim devletimize zeval vermesin." Öte yandan, Tuğgeneral Can, çocukları hastanede ziyaret etti, sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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Son Güncelleme: 09.04.2018 11:49
Anahtar Kelimeler:
HelikopterSomaManisa
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