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Gece yarısı can pazarı: Son fotoğraf!

Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan gençler çığlıklar içinde gözden kayboldu

Gece yarısı can pazarı: Son fotoğraf!

Samsun’un Bafra ilçesinde Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak Nehri’ne atlayan gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya kapılan gençler çığlıklar içinde gözden kayboldu

16 Mart 2018 Cuma 08:07
Gece yarısı can pazarı: Son fotoğraf!
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HENÜZ kimlikleri belirlenemeyen biri erkek biri kız iki arkadaş Çetinkaya Köprüsü’nden Kızılırmak’a atladı.

Köprüden suya atlayan gençler 50 metre ileride kayalardan oluşan şelalede bağırarak kurtarılmayı bekledi.

Sedde boyunda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

DAKİKALARCA YARDIM İSTEDİ

Ekipler Altınkaya Baraj kapaklarında suyun akışını kapattırarak Samsun Deniz Polisinden yardım istedi. Erkek arkadaşını suyun içinde kollarının arasında tutmaya çalışan genç kız dakikalarca bağırarak yardım istedi.

AKINTIYA DAYANAMADI

Kızlırmak’ta akıntının fazla olması nedeniyle bir türlü gençlere ulaşamayan ekipler olay yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden bot getirdi. Çığlıklar içerisinde “Yardım edin” diye bağıran genç kız son kez el salladı.

Erkek arkadaşıyla birlikte daha fazla suyun akıntısına dayanamayan genç kız onlarca kişinin gözleri önünde akıntıya kapılarak suda gözden kayboldu. Olay yerine gelen deniz polisi dalgıçları Kızılırmak’ta kaybolan gençleri aramaya başladı.

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