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Gece vakti kız yurduna giren erkek, yurdu ayağa kaldırdı!

Aydın'da kız öğrenci yurduna gece vakti giren bir erkek bir kızın onu görüp çığlık atmasıyla kaçtı. Yurt müdürü, kızlardan birine platonik aşık olduğundan şüphelendiklerini söyledi

Gece vakti kız yurduna giren erkek, yurdu ayağa kaldırdı!

Aydın'da kız öğrenci yurduna gece vakti giren bir erkek bir kızın onu görüp çığlık atmasıyla kaçtı. Yurt müdürü, kızlardan birine platonik aşık olduğundan şüphelendiklerini söyledi

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:24
Gece vakti kız yurduna giren erkek, yurdu ayağa kaldırdı!
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AYDIN'IN Efeler ilçesindeki özel kız öğrenci yurduna, gece yarısı gizlece giren bir erkek, paniğe neden oldu. Su içmeye çıkan bir kız öğrencinin fark ettiği kimliği belirsiz kişi, yangın merdivenlerinden kaçtı.
SU İÇMEYE KALKTI BİR ERKEKLE KARŞILAŞTI
 Zafer Mahallesi'nde bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden biri, bugün saat 04.00 sıralarında su içmek için mutfağa gittiğinde, iddiaya göre, karşısına bir erkek çıktı.
KIZ ÖĞRENCİ ÇIĞLIK ATINCA YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇTI
Öğrencinin çığlık atması üzerine, diğer öğrenciler de uyanınca, şüpheli kişi panikle yangın merdivenlerinden inerek kaçtı. Olayın yayılmasıyla veliler de polise şikayette bulundu. Polis, yurda giderek beş kız öğrencinin ifadesine başvurdu. Yurtta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yurda izinsiz giren kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.
"YA HIRSIZ YA DA KIZLARDAN BİRİNE PLATONİK AŞIK"
Olayın hırsızlık amaçlı olabileceğini veya kızlardan birine aşık olan birisinin yapmış olabileceğini tahmin ettiklerini söyleyen yurt sahibi Yiğit Olur, "Güvenlik kameralarından eşkal tespiti yapılıyor. Yurdumuza giren kişinin öğrencilerimizden birine platonik aşık olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü farklı zamanlara yurdun izlendiği yönünde bilgiler var. Farklı birimlerden polis ekipleri olayı tüm yönüyle araştırıyor. Kısa sürede olay aydınlanacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AydınZafer MahallesiHırsızlık
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