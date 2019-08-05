Gece kulübünde silahlı saldırı: 2’si ağır 3 yaralı
Bir gece kulübünde çıkan silahlı saldırıda 2’si ağır 3 kişi yaralandı
OLAY, bugün sabaha karşı saat 04.20 sıralarında İzmir, Tire’ye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde yaşandı. İ.Ç., M.Ç. ve S.G. isimli şahıslar iddiaya göre gece kulübünün giriş kapısının önünde beklerken içinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bulunduğu bir otomobil şahısların yanına yaklaştı ve içindekiler silahlarını ateşledi.
Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İ.Ç. ve M.Ç. İzmir Yeşilyurt Hastanesine sevk edildi. Jandarma olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirdi. Olayda kullanılan otomobil jandarmanın incelemeleri sonucu tespit edilirken, kayıplara karışan faillerin yakalanması için geniş yönlü çalışma başlatıldı.
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