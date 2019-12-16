'Gebereceksin' yazısıyla ilgili valilikten açıklama geldi

İstanbul'da alevi bir ailenin yaşadığı apartman boşluğuna gebereceksin yazan kadın gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sultangazi ilçemizdeki bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle '(X) işareti ve gebereceksin' yazılmasıyla ilgili olarak ilçe emniyet müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G. adlı kadın olduğu tespit edilmiş ve gözaltına alınmıştır" denildi.

AYNI APARTMANDA YAŞIYORMUŞ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Dün Sultangazi ilçesindeki bir apartmanın merdiven boşluğuna kalemle "(X) işareti ve gebereceksin" yazılmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yazıyı yazan şüphelinin söz konusu apartmanda ikamet eden İ.G. adlı kadın olduğu tespit edilirken, kadın gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde; "Konunun apartmandaki 'çöp ve aidat' husumetinden kaynaklandığını, bir anlık öfkeyle komşusunu 'korkutmak için' yazdığını ve yine kendisinin sildiğini, yazdıklarının herhangi bir mezhepsel ayrılık veya başka bir maksat taşımadığını ve yaşananlardan pişmanlık duyduğunu" beyan ettiği bildirildi.

