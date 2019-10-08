'Gebelikte cinsellik' uyarısı

Mazluma GÖKTAŞ

HAMİLELİKTE cinsellik, anne adayları ve eşlerinin en çok merak ettikleri, endişe duydukları konuların başında yer alıyor. Peki hamilelikte cinsel ilişkiye girilir mi? Gebelikte cinsel ilişki bebeğe zarar verir mi?

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgür Özer, cinsel ilişki konusunda yanlış bilinenlere açıklık getirdi. Ailelerin kafalarının bilgi eksikliğinden ya da bilgi kirliliğinden dolayı karışık olduğunu ifade eden Op. Dr. Özgür Özer, "Hamile kadınlar ve eşleri gebelik süresince cinsel ilişkinin güvenli olup olmadığına dair pek çok soru sormaktadırlar. Hamilelikte cinsel ilişki düşüğe yol açar mı, doğmamış bebeğimize zarar verir mi, özellikle dikkat etmemiz gereken şeyler var mı gibi sorular bunların başında yer almaktadır. Hiç bir sorunun olmadığı normal bir hamilelikte cinsel ilişki hamileliğin doğal bir parçası olarak kabul edilir. Karın kasları, rahim kasları ve amniyotik sıvı tarafından korunan bebeğinize ilişki esnasında herhangi bir zarar gelmesi beklenmez. Eğer düşük tehlikeniz varsa ya da daha önceden tekrarlayan düşükleriniz olmuşsa, doktorunuz tarafından 37 haftadan önce kasılmalarınızın başladığı, su gelmesi, rahim ağzında erken açılma olduğuna dair erken doğuma yol açabilecek tehlikeleriniz bulunduğu size ifade edilmişse cinsel ilişkiden sakınılması gerekmektedir. Halk arasında bebeğin eşi olarak bilinen plasentanın, rahim ağzını kapatacak şekilde yerleşmesi (plasenta previa) durumu varsa, ikiz-üçüz gibi çoğul gebeliğiniz mevcutsa vajinal enfeksiyon veya sebebi açıklanamayan genital kramplarınız mevcutsa da gebelikte cinsel birleşmeden kaçınılması gerekmektedir" diyerek konuya açıklık getirdi.