Gaziye saldırı Bahçeli'yi çıldırttı: Doğduklarına pişman edilmeliler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazilere saldırılmasıyla ilgili çok sert konuşarak "Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmelidir." dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Türk milletini teslim almaya çalışan güçler tarihin intikamını almak için uğraşmaktadır. Buna Türk milleti asla izin vermeyecektir. Siyasi operasyonlar, döviz eylemleri, karalama hamleleri peşpeşe ortaya çıkmaktadır. Bugün aslında kavgaların en çetiniyle karşı karşıya olduğumuzu herkesin görmesi lazımdır. Katiller öldürdükçe pes edeceğimizi düşünüyorlar. Bilmiyorlar ki Türk milleti kahramandır. Korkakça yaşamaktansa kahramanca ölüme çoktan razıdır. Nasıl ki sirkeden şeker olmazsa korkaktan da kahraman çıkmayacaktır. Terörle mücadelede kesinti, ağırdan alma olamayacaktır.

9 EVLADIMIZ ŞEHİT OLDU

Geçen hafta hainler bir kez daha başlarını kaldırmışlar, yeniden Türkiye'ye saldırmışlardır. 2 Kasım'da sabah saatlerinde Şemdinli'de sisli ve kötü hava şartlarından istifade eden PKK'lu caniler 7'si asker 2'si korucu olmak üzere 9 evladımızı şehit etmişlerdir.

GAZİLERE SALDIRI

Gazilerimiz 6 gözü dönmüş alçak tarafından darp edilmişlerdir. Bu olayı lanetliyor, bunun sonuçlarının neler olacağını, burunlarından fitil fitil gelesiye kadar yaşayıp görmelerini tez elden bekliyorum. Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmelidir."