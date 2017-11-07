Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
114029
ALTIN
158.483
DOLAR
3.8620
STERLİN
5.0695
EURO
4.4684
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk çeken gençler dikkat!
Teknoloji sektöründe iş bulmakta zorluk...
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
iPhone'lardaki hesap makinesi sorunu çözüldü
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını etkiliyor!
Pankreas kanserinde hayatta kalma şansını...
banner468

Gaziye saldırı Bahçeli'yi çıldırttı: Doğduklarına pişman edilmeliler

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da gazilere saldırılmasıyla ilgili çok sert konuşarak "Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmelidir." dedi

Gaziye saldırı Bahçeli'yi çıldırttı: Doğduklarına pişman edilmeliler

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da gazilere saldırılmasıyla ilgili çok sert konuşarak "Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmelidir." dedi

07 Kasım 2017 Salı 12:01
Gaziye saldırı Bahçeli'yi çıldırttı: Doğduklarına pişman edilmeliler
banner404

MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli,  Ankara'da gazilere saldırılmasıyla ilgili çok sert konuşarak "Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmelidir." dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Türk milletini teslim almaya çalışan güçler tarihin intikamını almak için uğraşmaktadır. Buna Türk milleti asla izin vermeyecektir. Siyasi operasyonlar, döviz eylemleri, karalama hamleleri peşpeşe ortaya çıkmaktadır. Bugün aslında kavgaların en çetiniyle karşı karşıya olduğumuzu herkesin görmesi lazımdır. Katiller öldürdükçe pes edeceğimizi düşünüyorlar. Bilmiyorlar ki Türk milleti kahramandır. Korkakça yaşamaktansa kahramanca ölüme çoktan razıdır. Nasıl ki sirkeden şeker olmazsa korkaktan da kahraman çıkmayacaktır. Terörle mücadelede kesinti, ağırdan alma olamayacaktır.

9 EVLADIMIZ ŞEHİT OLDU

Geçen hafta hainler bir kez daha başlarını kaldırmışlar, yeniden  Türkiye'ye saldırmışlardır. 2 Kasım'da sabah saatlerinde  Şemdinli'de sisli ve kötü hava şartlarından istifade eden  PKK'lu caniler 7'si asker 2'si korucu olmak üzere 9 evladımızı şehit etmişlerdir.

GAZİLERE SALDIRI

Gazilerimiz 6 gözü dönmüş alçak tarafından darp edilmişlerdir. Bu olayı lanetliyor, bunun sonuçlarının neler olacağını, burunlarından fitil fitil gelesiye kadar yaşayıp görmelerini tez elden bekliyorum. Gazilerimize el kaldıran, tekme sallayan bu iğrenç mahluklar doğduklarına pişman edilmelidir."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DumlupınarSakaryaDevlet BahçeliMilliyetçi Hareket PartisiPolitikaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dönen dolabı itiraf eden gelin adayına bedelini ödettiler
Dönen dolabı itiraf eden gelin adayına bedelini ödettiler
Gümrüklerdeki yeni uygulamayı duyurdu: Cep telefonundan takip edilecek
Gümrüklerdeki yeni uygulamayı duyurdu: Cep telefonundan takip edilecek
427 lira cam filmi cezasını duyan sanayiye koşuyor
427 lira cam filmi cezasını duyan sanayiye koşuyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim