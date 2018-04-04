Gazipaşa’ya yeni proje

GAZİPAŞA Belediyesi ilçeye yeni bir proje kazandırmayı hedefliyor. Belediye, Selinus Sahil Projesi ve Denizyolunda yaptığı çalışmaların ardından şimdi de Koru Sahil Projesi için start verdi. 15 milyon TL maliyetiyle dudak uçuklatan bir proje hazırlatan Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, “Koru Sahili’ni sil baştan yeniden yapacağız. Hayata geçirilecek olan projenin içinde, spor alanları ve eğlence mekanlarının yanında, karavan turizmini geliştirecek olan karavan park alanları inşa edeceğiz. Proje ile Koru Sahili, Gazipaşa’nın yeni cazibe merkezi olacak” dedi.

‘GAZİPAŞA’YA YENİ CAZİBE NOKTASI’

Projenin komisyondan geçtiği müjdesini veren Başkan Çelik, “Koru Sahil Projemiz Çevre ve Şehir İl Müdürlüğü Komisyonu’ndan geçti. Yaklaşık 15 milyon liralık bir proje ürettik. Tenis kortları, yürüyüş ve koşu yolları, eğlence ve sosyal alanların yanında karavan turizmini geliştirecek olan karavan park alanlarının olduğu bir proje hazırlattık. Yapacağımız bu proje, Selinus Sahili’nden daha güzel olacak. Bu proje ile Koru Sahili Gazipaşa’nın gözdesi olacak. Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapacağımız görüşmenin ardından bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Gazipaşa için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

TEK ENGEL MALİYETİ

15 milyon TL değerindeki projenin önündeki tek engelin maliyeti olduğunu ve bu sıkıntıyı da aşacaklarını belirten Başkan Çelik “Projemizin maliyeti 15 milyon lira. Bununla ilgili Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir randevu talep ettim. Çünkü yapmış olduğumuz bu muazzam projeyi sadece Gazipaşa Belediyesi’nin bütçesi ile yapma şansımız yok. Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir görüşmemiz olacak. İnşallah bu sıkıntıyı da aşacağız" değerlendirmesinde bulundu.