Gazipaşa’nın Millet İttifakı listesinde Alanya’dan o isim de var

GAZİPAŞA’DA Mehmet Ali Yılmaz başkanlığında seçime girecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı meclis listesi, kamuoyunda ‘En iyi liste’ şeklinde yorumlanmaya devam ediyor. Alanya’dan Leman Kültür’ün işletmecisi avukat Ulaş Özgen ‘in de yer aldığı listenin Gazipaşa’yı kucakladığı söyleniyor. Gazipaşa’da birçok kesim tarafından Millet İttifakı’nın meclis listesiyle yarışabilecek kalitede, güçte ve kapasitede bir başka liste olmadığı öne sürülürken, Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Yılmaz, adaletli ve vatandaşların kendisini temsil ettiğine inandığı liste ile yola çıktıklarını belirtti. Millet İttifakı’nın toplum tarafından kabul görmüş, beğeni toplamış ve şaibesi olmayan belediye meclis üyesi adayları ile birlikte her geçen gün gücüne güç kattığını ifade eden Belediye Başkan Adayı Yılmaz, "Herkes büyük bir olgunlukla Gazipaşa’ya hizmet edebilme noktasında Millet İttifakı çatısı altında birleşti. Avukatından, mali müşavirine, yüksek mimarından inşaat teknikerine, öğretmeninden esnafına kadar tecrübeli isimlerin yanı sıra, genç ve dinamik isimlerin yer aldığı meclis kadromuzla, Gazipaşa’mız için en iyisini birlikte başaracağız. Bu birliktelik ve ilçe halkımızdan aldığımız güçle birlikte Gazipaşa’mızı daha güzel günlere taşıyacağız. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde esnafından, üreticisine, gencinden yaşlısına kadar toplumun tüm kesimlerinden gördüğümüz destek bizi daha da heyecanlandırıyor ve umutlandırıyor. Halkımızın bize olan bu ilgi ve güveni boşa çıkarmayacak var gücümüzle çalışacağız” dedi.

GECE GÜNDÜZ HİZMET SÖZÜ

Hepsi hizmet aşkıyla dolu, işinin ehli meclis kadromuzla birlikte ekonomik düzeyi ve sosyal hayatı gelişmiş, alt ve üst yapı sorununu çözmüş bir Gazipaşa inşa etmek için göreve talip olduklarını belirten Yılmaz, “Gazipaşa’nın geleceğine talibiz, çünkü biz ilçenin sorunlarını ve çözüm yollarını çok iyi biliyoruz. Gazipaşa’nın günü değil, geleceği kurtaracak azimli ve inançlı kadrolara ihtiyacı var. Bu yüzden değişim zamanı gelmiştir. Günü makam koltuklarında değil; halkın içinde, vatandaşların sorunlarını dinleyen, çalışan, çözüm üreten bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. 31 Mart’a kadar değil, Belediye Başkanlığım boyunca da ulaşılabilir ve her fırsatta ilçe halkımla bir arada olacağım. Vatandaşlarımız, seçildiğim takdirde belediye ile ilgili işleri için gece gündüz beni arayabilecekler. Gazipaşa’nın her mahallesine eşit hizmet edecek ve sorunları ortadan kaldıracağız. Gazipaşa’yı yaşanabilir bir kent yapmak için gece gündüz demeden 24 saat hizmet etmek için çalışacağız. Kadınlara, gençlere, çocuklara, yaşlılara, engellilere huzurlu ve mutlu yaşayabilecekleri bir Gazipaşa vaat ediyoruz. İnsan odaklı hizmetlerden herkesin eşit olarak yaralandığı, etkinlikleri ile sosyal yaşamı renklendiren, kültür hizmetleri ile yüz güldüren bir belediye yönetimini Gazipaşa halkıyla birlikte hayata geçireceğiz. Gazipaşa’yı kaynak yaratan, çalışan, üreten, katılımcı, şeffaf, hesap verebilen, insan odaklı anlayışla birlikte yöneteceğiz.31 Mart’ta Gazipaşa’mıza bahar bizimle gelecek ve güzel ilçemiz tüm halkını kucaklayan, ayrımcılık yapmayan belediyecilik anlayışıyla tanışacak. Herkesin oyuna talibiz. Gazipaşa halkının sağduyusuna güveniyoruz. Birlikte iyi olacağız, birlikte başaracağız” diye konuştu.