Gazipaşalılar hafta sonu keyfini karlı yaylalarda yaşadı

Gazipaşa'da hafta sonunu değerlendirmek isteyen bölge halkı karla kaplı yaylalarda piknik yaptı.

Gazipaşalılar hafta sonu keyfini karlı yaylalarda yaşadı
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GAZİPAŞA'da hafta sonunu değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar mesire alanlarını tercih ederken, bazıları ise karla kaplı yaylalarda piknik yaptı. Merkeze yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Belbaşı Yaylası'na kadar ulaşımın sağlandığı yol üzeri ve yayla piknikçilerin tercihi oldu. Aileleriyle mangal yapıp karın keyfini çıkaran vatandaşlardan bazıları ise poşetlerle karda kayarak eğlendi. Resul Kaya, "Hafta sonu olması dolayısıyla arkadaşlarla birlikte merkeze en yakın olan Belbaşı Yaylası'na piknik yapmak için geldik. Kardan adam yaptık, ortam çok güzel. Buraya gelen piknikçiler kardan adamla fotoğraf çekiyor. Bizler de arkadaşlarla kar topu oynadık, mangal yaptık. Hafta sonumuzu böyle değerlendirdik" dedi.

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