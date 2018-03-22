Gazipaşalılar fidan dikti

GAZİPAŞA Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Demirliçeşme Orman Deposu'nda kutlama programı düzenlendi. Programa Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, Jandarma Komutanı Binbaşı Levent Elmas, Orman İşletme Müdürü Mustafa Soner Özcan, Ak Parti İlçe Başkanı Sait Yılmaz, kamu kurum çalışanları, öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibi folklor gösterisi sundu. Öğrenciler tarafından çuval ve halat çekme yarışmaları da yapıldı. Demirliçeşme Orman Deposu yakınındaki alana protokol ve öğrencilerin katılımıyla fidanlar dikildi. Kaymakam Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Adil Çelik, ilk fidanları dikerek can suyu verdi. Programın sonunda katılımcılara gözleme ve ayran ikram edildi. Belediye Başkanı Adil Çelik gözleme pişirenlerle birlikte gözleme yaptı. Başkan Çelik ilk pişirdiği gözlemeyi de Kaymakam Nurullah Kaya'ya ikram ederken, kendi gözlemesini pişirdi. Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında 1500 servi ve 500 harnup fidanı halka ücretsiz dağıtıldı.