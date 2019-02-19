Gazipaşalı üreticilerden 'Yerli zencefil' vurgusu

GAZİPAŞA'da örtü altında sebze ve meyve üretimi yapan Süleyman Tuncer, 2 yıl önce Türkiye'de ilk yerli zencefil deneme ekiminden başarılı sonuç alınca, üretime yöneldi. Örtü altında domates, salatalık, patlıcan üreten Süleyman Tuncer, 13 dekar örtü altında da zencefil üretimi yapıyor. Olgunlaşma süresi 8-10 ay arasında değişen zencefilleri yetiştiren Tuncer, bu yılki hasadına başladı. Dekardan 3 ton verim alınan zencefilin yeşil kısımları da çay olarak değerlendiriliyor. Yerli zencefilin kilosu 16- 17 liradan piyasaya sürülüyor. Süleyman Tuncer, "Şu anda zencefil seramız hasat döneminde, söküm yapıyoruz. 3,5 dönümlük seramızın hasadını yaptık, şimdi bu serada hasat yapıyoruz. Bir taraftan da pazarlara gönderiyoruz. İstek olan büyük kentlerimize, Anadolu'nun her tarafına göndermeye çalışıyoruz. İşlenmiş yerli zencefili 5 kilogramlık ambalajlar halinde hazırlayıp, isteğe göre kargo ve hal sistemiyle göndermeye çalışıyoruz" dedi.



'İTHAL ETMEYELİM, DÖVİZİMİZİ KAYBETMEYELİM'

13 dekarda zencefil üretimi yaptığını ve başarılı bir üretimle dekar bazında tonajın gayet iyi olduğunu aktaran Tuncer, "Piyasada Çin'den ithal edilen ürünler var. Tabii bizim çiftçimiz bu üretimi çoğaltıp, Türkiye'de üretimi arz, talebi karşılarsa dövizimiz de yurt dışına başka çiftçilere gitmez. Yerli zencefili kendimiz üretelim ki hem kendi çiftçimize hem de ülke ekonomisine katkı olsun. Çitçilerimiz üretsin dışarıya başka ülkenin çiftçilerine ödediğimiz paraları bu ülke ödemesin, bizim çiftçilerimizde kalsın o para. Hatta piyasaya daha ucuz verelim. İthal etmeyelim, dövizimizi kaybetmeyelim, kendi çiftçilerimiz üretsin ki dışarıya ihracat yapalım" diye konuştu.



'YERLİ ZENCEFİL TÜKETELİM'

Yerli zencefilin laboratuvar tahlillerine göre aroması ve kalitesinin Çin'den ithal edilenlerden çok daha iyi olduğunu vurgulayan Süleyman Tuncer, şöyle devam etti: "Bu ürünler topraktan çektiğiniz hali böyle. Bu ürünler daha yıkanıp, kurutulup, ambalaja öyle girecek. Bizim vatandaşımızdan isteğimiz kendi yerli ürünlerini tüketmeleri. Zencefil tüketeceklerse birçok faydaları var insan sağlığı adına, gıda olarak hatta basit hastalıklara ilaç gibi kullanılabilen içilebilen bir ürün. Kullanılmasını tavsiye ediyoruz."



'YERLİ ZENCEFİL DAHA UCUZ'

Zencefilde verimin dekarda 2-3 ton olduğunu söyleyen Süleyman Tuncer, "Tabii ki toprak verimi ve bakım önemli. Dekar başı 2 ile 3 ton arasında değişir. İthal ürünler 5 kilosu 90 ile 100 liraya satılıyor. Bizim yerli zencefil gönderdiğimiz yerlere kilogram bazında 16 ile 17 lira arasında gidiyor, yerli ürünümüz 5 kiloluk ambalajlı 70 ile 80 lira, ithal ürüne göre düşük. Bizim de böyle bir katkımız oldu. Ama bizim bu ürünlerimiz bittiğinde biliniz ki büyük marketlerin reyonlarında zencefil 25 ile 35 lira gibi satılmaya başlar. Biz bunu üretirsek vatandaş yerli, kaliteli ve ucuz zencefil alabilir" dedi.



'ZERDEÇAL DA ÜRETECEĞİZ'

Bu yıl ilk kez 2 dekar serada zencefilin kardeşi zerdeçalı da denediklerini ve sera ortamında başarılı sonuçlar elde ettiklerini aktaran Süleyman Tuncer, "Onun da ekimini belli bir alanda yapacağız, o ürünümüzü de tüketicimize, insanlarımıza ulaşması için pazara sunacağız" diye konuştu.



'BU ÜRÜNLER SİSTEME DAHİL EDİLSİN'

Zencefil ve zerdeçal gibi ürünlere destekleme verilmediğini savunan Süleyman Tuncer, şöyle dedi: "Zencefil, zerdeçalın da sisteme dahil edilip, krediyle kullandırılması gerekiyor. Ben 15 dekar seramda zencefil ekili diye işletme kredisi alamadım. Bunu da buradan ayrıca ilgililere duyurmak isterim. Bu ürünler sisteme dahil edilsin. Tarım Bakanlığının belli kurumlarında, Ziraat Bankası'nın belli kuruluşlarında sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Bizlere destek verilsin ki ürün ithal edilmesin, ülkemizde üretilsin. Bu ve buna benzer ürünleri üretenler de desteklensin." Zencefil hasadında çalışan Emine Demiral da "Geçimimi çalışarak sağlıyorum. 2 yıldır bu işte çalışıyorum. Burada zencefil temizlik aşamasını yapıyoruz" dedi.