Gazipaşalı gencin kolları yok ama azmi var!

GAZİPAŞA'DA yaşayan 14 yaşında Volkan Oğuz, iki kolu olmadan dünyaya geldi. Azmiyle örnek olan Oğuz, ilk, orta ve liseyi bitirdi. Yaşam mücadelesini hiç bırakmayan Oğuz, soğuk kış günlerinde bile yazı yazmak için çorapsız gezerek üniversiteyi de bitirdi. Açıköğretim Fakültesi Sağlık Kurumu ve İşletmeciliği bölümünden mezun olan Oğuz, üniversitede girdiği bir sınav sonrası bir öğretmeninin "Gel seninle seminerler verelim, sen yaşama azmini ve sevincini anlat" demesi üzerine seminerler vermeye başladı. Oğuz, bugüne kadar çok sayıda okul ve toplantıda seminerler verdi.

Her gün düzenli spor yaparak güne başlıyor

Her gün düzenli olarak spor yapan Oğuz, günlük tüm işlerini de başkasına ihtiyaç duymadan yapabiliyor. Yemek yapmayı çok seven Oğuz, özellikle tavuk sote yapmakta iddialı olduğunu söylüyor.

Verdiği seminerlerde yaşam hikayesini anlatan Oğuz, gençlere düzenli spor yapmayı ve bol bol kitap okumayı tavsiye ediyor. Yaşamındaki tüm olumsuzluklara rağmen asla pes etmediğini belirten Oğuz, Gazipaşa Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesinde verdiği seminerde yaşadıklarını anlatıp gençleri yönlendiriyor.

Yazı yazabilmek için çorapsız gezerdim ayaklarım kokardı

Seminerde bir anısını da anlatan Volkan Oğuz, okumak için ayaklarıyla yazmak zorunda olduğunu, bunun için de soğuk kış günlerinde bile ayağıma çorap giyemediğini belirterek "Ayakkabım ıslandığında ise çorap giymediğim için ayaklarım kokardı. Arkadaşlarımı rahatsız ettiğim için de vicdanen ben rahatsız olurdum" dedi. Oğuz, seminer sonunda tüm katılımcılara "Pes etmeyeceğim, yıkılmayacağım, başaracağım, zafere mutlaka ulaşacağım" dedirtti.

Semineri dinleyen öğrencilerden Esra Oğuz, kolay pes eden bir kişi olduğunu dile getirerek "Ancak Volkan Oğuz’u dinledikten sonra hiç pes etmeyeceğim. Onun hayat hikayesini öğrendim, bu hayatta engel diye bir şey olmadığını öğrendim. Bunun için Volkan Ağabeye teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Mustafa Buğra Özdemir de "Bu seminerde volkan ağabey sayesinde hiçbir zaman pes etmemeyi öğrendim. Polis olmak istiyorum. Bunun için her zaman çalışıp çabalayacağım, yanlış yaptığımda da pes etmeyeceğim" diye konuştu.



Doğuştan hayata 1-0 yenik başladı, 2 tez pes etme noktasına geldi

Seminer sonrası konuşan Volkan Oğuz ise kolları olmadığı için çok sıkıntı çektiğini belirterek, "Yaşamım boyunca 2 kez pes etme noktasına geldim. Ya pes edecektim, ya da mücadele edecektim. Ben mücadele etmeyi seçtim ve hep şükrettim. Seminerlerimde her zaman gençlere hayatı çok sevmelerini ve bir saniyenin bile kıymetini bilmeleri gerektiğini anlatıyorum" şeklinde konuştu.

Doğuştan hayata 1-0 geriden başladığını ancak azmi ve yaşama sevinciyle bunu avantaja çevirdiğini belirten Oğuz, "Şu an motivasyon koçluğu yapıyorum. Hayata neden küsmediğimi gençlere aktarıyorum. Ben kollarım olmadığı halde hayata küsmüyorsam, onların küçük sorunlar karşısında bile hayata küsmelerini istemiyorum. Yaşadıkları her saniyenin kıymetini bilmelerini istiyorum" ifadelerini kaydetti.

Seminerler vermeye bir hocasının teşvik ettiğini belirten Oğuz, "Seminer öncesi bana acıyarak bakıyorlardı. Seminer sonrası insanların bana bakış açısı değişti. En büyük engelin kafalarda olduğunu biliyordum. Beni kucaklamak, benimle birlikte çay içmek sohbet etmek istiyorlardı. Bu seminerlerin bana en büyük katkısı bu oldu. Hedefim insanlara faydalı olmak. Ülkemi temsil etmek istiyorum. Hep bu tür şeyler yurt dışında oluyor. Bizim ülkemizde de bu tür insanların olduğunu göstermek, tüm engellileri temsil etmek ve insanlara katkı sunmak istiyorum" dedi.





