Gazipaşa'da Nilay'ın en baba hikayesi Türkiye'ye örnek oldu

BUNDAN iki yıl önce üniversite yıllarında baba hasreti çektiği bir anda babası için işaret diliyle hazırladığı klibi babasının çok sevmesi üzerine, klip yapmayı sıklaştıran Şahiner, çevresindeki işitme engellilerin talebi ve beğenisi üzerine işaret diliyle klip yapmayı kendisine görev edindi. Belli aralıklarla takipçilerine işaret diliyle hazırladığı klipleri sunan Şahiner’in videoları büyük beğeni topluyor. Kimi zaman Yeşilçam klasiği “Balıkçı Azize” kılığında işaret diliyle klip hazırlayan Şahiner, kimi zaman babasının babalar gününü video ile kutladı, kimi zaman da popüler şarkıları işaret diline çevirdi. Gazipaşa Halk Eğitimi Merkezinde İşaret Dili Eğitmeni olarak çalışan Nilay Şahiner, ilçe genelinde birçok kuruma işaret dili eğitimi veriyor. Şahiner’in öğrencilerinden Zuhal Aydoğdu, sağlıklı insanlarla iletişim kurduğu gibi işitme engellilerle de iletişim kurmayı istediği için işaret dili eğitimi aldığını belirtti. Aydoğdu, “Bizler işitme engellilerin duymayan kulağı, konuşamayan dili olmalıyız. Videolarını çok beğeniyorum Nilay Hocamızın. Onların yüreklerine dokunduğunu düşünüyorum. Kendisini çok daha güzel yerlerde görmek istiyoruz” dedi.

Şahiner’in öğrencilerinden Hatice Karabulut da, “Hocamızın videolarını uzun zamandır beğenerek izliyorum. Ayna karşısında ben de onun yaptıklarını tekrar ediyorum, Çok güzel klipler hazırlıyor, biz de ondan faydalanıyoruz” diye konuştu.

Derslerinden arta kalan zamanda işitme engelli ressam babasıyla vakit geçiren ve ona klipler hazırlayan Şahiner ise engelin hissetmeye engel olamayacağına inanıyor. Babasının 55 yıldır duymadığını ve konuşamadığını belirten Şahiner, “Ben kodayım. Koda; annesi veya babası işitme engelli olup da çocuğu sağlıklı bir şekilde konuşuyorsa biz bu kişilere koda diyoruz. 2,5 yıldır Halk Eğitim Merkezinde dersler veriyorum, yüzlerce kişiye sertifika verdik. Babam 55 yaşında ve 55 yıldır kulağı duymuyor. Bizler 5 dakika kulağımızı kapattığımızda bile dayanamıyoruz. Onların ne hissettiğini empati yaparak anlayabiliriz. Empati yaparsak aramızda hiçbir engelin kalmayacağına inanıyorum. En ufak bir titreşimde bile kalbimiz bangır bangır atar. Onlar da arabada çalan müziği ellerini hoparlöre koyarak hissedebiliyorlar. O yüzden duymamak hissetmeye engel değil. Duymamak müzik dinlemeye de engel değil. Ben bu kavramdan yola çıktım. Ben şarkı yoluyla babama hislerimi anlatıyorum. Ben babamla şarkı yoluyla çok iyi anlaşıyorum. Kendisi de çok beğeniyor” dedi.

Babasına ilk şarkısını üniversite yıllarında yaptığını söyleyen Şahiner, “Üniversite yıllarında bir özlem vardı. Babamı özlediğimde ona hislerimi işaret diliyle çevirdiğim kliple anlattım çok beğendi. Ara ara yapmaya başladım. Son 2 yılda da sıklaştırdım. Bu benim için bir hobi oldu. Günlük hayatımda bir müzik duyduğumda hemen işaret diliyle çevirmeye başlıyorum. Benim için elimi yüzümü yıkamak gibi bir şey oldu. Babam klip hazırlamadığımda nerede diyor. Beğeni çok olduğunda iyi beğeni almışsın diyor. Kliplerimi açıp yüksek sesle elini üzerine koyup hissetmeye çalışıyor. Bu benim için büyük bir mutluluk” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:58