Gazipaşa'da eski başkan Çelik başhekim olarak mesaiye başladı
Gazipaşa Belediyesi eski Başkanı Dr. Adil Çelik, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne başhekim oldu
GÜNCEL 11.11.2019, 21:28 11.11.2019, 21:30
ÖNCEKİ dönem, AK Parti'den Gazipaşa Belediye Başkanı olan Dr. Adil Çelik, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne başhekim oldu. Çelik, bugün başhekim olarak mesaiye başladı. Yeni görevinin ardından yaptığı açıklamada, Çelik: "Şahsıma tevdi edilen Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Gazipaşa’ma ve sevgili hemşerilerime mesleğimi icra ederek hizmet etmeye devam etmek benim için en büyük onur. Allah’ım beni sizlere mahçup eylemesin." dedi.
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