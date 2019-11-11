Gazipaşa'da eski başkan Çelik başhekim olarak mesaiye başladı

ÖNCEKİ dönem, AK Parti'den Gazipaşa Belediye Başkanı olan Dr. Adil Çelik, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne başhekim oldu. Çelik, bugün başhekim olarak mesaiye başladı. Yeni görevinin ardından yaptığı açıklamada, Çelik: "Şahsıma tevdi edilen Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Gazipaşa’ma ve sevgili hemşerilerime mesleğimi icra ederek hizmet etmeye devam etmek benim için en büyük onur. Allah’ım beni sizlere mahçup eylemesin." dedi.