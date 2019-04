Gazipaşa'da annesi için üretmeye başladı: 'Kırmızı patates'

GAZİPAŞA'DA patatesi çok seven ancak şeker hastası olduğu için tüketemeyen annesi için araştırmaya giren İbrahim Ekrem Ceran adlı üretici, araştırmaları sonucu şeker hastalarının da tüketebildiği tatlı(kırmızı) patatesi keşfetti. Anavatanı uzak doğu olan kırmızı patatesten 120 kilo bulan üretici, bulduğu patatesleri toprakla buluşturdu. Kendi yaptığı doğal ilaçlarla yetiştirdiği patatesleri hasat eden Ceran, topladığı kırmızı patatesi ilk olarak annesine tattırdı. Annesinin korkarak yediği patatesi çok sevdiğini ve sağlığını bozmadığını gören Ceran topladığı kırmızı patatesleri iş yeri önünde satışa sundu.



İçerisine A, C, B ve B6 vitaminleri bulunan kırmızı patatese ilginin yoğun olduğunu gören Ceran, kırmızı patatesin üretimine nasıl başladığını anlattı. Annesinin yıllardır şeker hastalığı ile mücadele ettiğini belirten Ceran, "Annem yıllardır patatesi çok sevdiği halde tüketemiyordu. Bunu bildiğim için internette araştırma yaptım ve kırmızı patatesi keşfettim. 2 yıl önce kurduğum hobi bahçeme 120 kilo kırmızı patates ektim. Kendim ürettiğim organik ilaçlarla üretimi yaptım. Hasadını yaptığımda ilk olarak anneme götürdüm. Annem 'Bana niye getirdin oğlum, ben şeker hastasıyım biliyorsun. Patates yiyemem' dedi. Ben bu patatesin farklı bir patates olduğunu söyledim ve tatmasını ısrar ettim. Beni kırmayarak bir parça yedi ve kendisine dokunmadığını gördü. Daha sonra biraz daha yedi. Başka şeker hastalarına da verdim onlar da tüketti ve kendilerine dokunmadığını söyledi. Bunun üzerine annem de gönül rahatlığı ile yemeye devam etti" dedi.



İş yerinin önünde sergilediği ve satışa sunduğu kırmızı patatesi görenlerin şaşırdığını belirten Ceran, "Bu patates yoğun miktarda lif oranı içeriyor. Bu nedenle tok tutuyor ve acıkma hissini uzun süre ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla kilo vermek isteyenlere de yardımcı oluyor. Daha pek çok vitamin ve fayda içeriyor. Fiyatı normal patatesin iki katı. Şuan büyükşehirlerin lüks semtlerinde kilosu 20 liraya satılıyor. Ben ilk etapta annem için ürettim ama seneye tüm bahçeme ekerek ticari olarak kırmızı patatesi üretmeyi amaçlıyorum" diye konuştu.



Faydaları saymakla bitmiyor



İçerisine A, C, B ve B6 vitaminlerini bulunan kırmızı patates çok önemli bir lif kaynağı. Vitaminlerin yanında içeriğinde fosfor, bakır, manganez ve potasyum bulunduran patates, klasik patatesten çok daha sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olarak biliniyor. Glisemik indeksi düşük olduğu için tok tutan kırmızı patates, bu özelliği sayesinde ani bastıran açlıkların önüne geçip, kilo verilmesine yardımı oluyor. Beta karoten oranı yüksek olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirdiği, Karaciğer yağlanması, kalp krizi riskini azalttığı söylenen kırmızı patates,özellikle cilt ve prostat kanseri riskini de azaltmaya destek oluyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2019, 10:19