Gazipaşa'yı yasa boğan haber! Minik İkbal hayatını kaybetti

Gazipaşa Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Çörüs Mahalle Muhtarı Rafik Akca'nın hastanede bir süredir tedavi gören minik kızı hayatını kaybetti.

Gazipaşa'yı yasa boğan haber! Minik İkbal hayatını kaybetti
banner404

GAZİPAŞA Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Çörüs Mahalle Muhtarı Rafik Akca'nın bir kaç haftadır hastanede tedavi gören minik kızı İkbal vermiş olduğu yaşam savaşını kaybetti. Minik İkbal’in cenazesi, Antalya’da tedavi gördüğü hastane morgundan alınarak bugün saat 11.00’de Gazipaşa’daki Çörüş Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Muhtar Rafik Akca’yı bu acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı. 

Yeni Alanya Minik İkbal'e Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 16:27
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alanya'daki yeni hal projesi hayal mi oldu? Başkan...
Alanya'daki yeni hal projesi hayal mi oldu? Başkan...
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479