Gazipaşa'yı yasa boğan haber! Minik İkbal hayatını kaybetti

GAZİPAŞA Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Çörüs Mahalle Muhtarı Rafik Akca'nın bir kaç haftadır hastanede tedavi gören minik kızı İkbal vermiş olduğu yaşam savaşını kaybetti. Minik İkbal’in cenazesi, Antalya’da tedavi gördüğü hastane morgundan alınarak bugün saat 11.00’de Gazipaşa’daki Çörüş Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Muhtar Rafik Akca’yı bu acı gününde sevenleri yalnız bırakmadı.
Yeni Alanya Minik İkbal'e Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 16:27