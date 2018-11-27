Gazipaşa yaylarına içme suyu

GAZİPAŞA ilçe merkezine 45 kilometre mesafedeki yaklaşık 1500 metre rakımlı Belbaşı ile Taşbaşı yaylalarında içme suyu sevinci yaşanıyor. Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksı İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, birkaç ay önce bölgede yaptığı sondaj çalışmasında su bulmuştu. ASAT, bölgeye 100 tonluk bir içme suyu deposunun yapılacağı yerin ve şebeke hattının etüt çalışması tamamlandı. 500 hanenin önümüzdeki yayla sezonunda içme suyuna kavuşabilmesi için proje aşamasına geçildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bölgede yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Şahinler Mahallesi Muhtarı Hasan Değirmenci, Başkan Menderes Türel’e teşekkür etti.