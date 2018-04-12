Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Gmail baştan aşağıya yenileniyor
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme telefonu bozuyor
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme...

Gazipaşa'nın sorunlarını Bakan Çavuşoğlu'na anlattı

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

Gazipaşa'nın sorunlarını Bakan Çavuşoğlu'na anlattı

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti

12 Nisan 2018 Perşembe 23:14
Gazipaşa'nın sorunlarını Bakan Çavuşoğlu'na anlattı
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN komşusu olan Gazipaşa'nın Ak Partili Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da buluştu. Başkentte gerçekleşen görüşmede Başkan Çelik, Gazipaşa'nın sorun ve isteklerini Bakan Çavuşoğlu'na iletti. Görüşme ile ilgili kısa bir açıklama yapan Çelik, "Antalya'nın gururu, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Konutu'nda bizleri kabul etti. Ülkemizin birbirinden önemli meseleleri kadar Antalya ve Gazipaşa'nın meseleleriyle de yakından ilgilenen Sayın Bakan'a sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik. Hepsini not etti ve ilgileneceğini söyledi. Kendisine ev sahipliğinden ve ilgisinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
GAZİPAŞA BelediyeAdil çelikAlanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATSO seçimlerini Davut Çetin kazandı
ATSO seçimlerini Davut Çetin kazandı
'Şelaleyi almaya çalışıyorlar'
'Şelaleyi almaya çalışıyorlar'
'Alanya sağlıklı besleniyor'
'Alanya sağlıklı besleniyor'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim