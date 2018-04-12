Gazipaşa'nın sorunlarını Bakan Çavuşoğlu'na anlattı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN komşusu olan Gazipaşa'nın Ak Partili Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ankara'da buluştu. Başkentte gerçekleşen görüşmede Başkan Çelik, Gazipaşa'nın sorun ve isteklerini Bakan Çavuşoğlu'na iletti. Görüşme ile ilgili kısa bir açıklama yapan Çelik, "Antalya'nın gururu, Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Konutu'nda bizleri kabul etti. Ülkemizin birbirinden önemli meseleleri kadar Antalya ve Gazipaşa'nın meseleleriyle de yakından ilgilenen Sayın Bakan'a sorunlarımızı ve taleplerimizi ilettik. Hepsini not etti ve ilgileneceğini söyledi. Kendisine ev sahipliğinden ve ilgisinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

