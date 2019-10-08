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Gazipaşa'nın ardından şimdide Demre! Denizde hortum

Demre açıklarında kıyıdan 15 kilometre açıkta çıkan hortum 15 dakika ilerledikten sonra kayboldu. Dün de Gazipaşa ilçesinde çıkan hortum kıyıya ulaşmadan son buldu.

GÜNCEL 08.10.2019, 14:09
Gazipaşa'nın ardından şimdide Demre! Denizde hortum
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DEMRE'NİN yaklaşık 15 kilometre açığında saat 12.30 sıralarında denizde hortum oluştu. Bölgede yoğun olarak sera üretimi yapan çiftçiler, kıyıya ulaşma ihtimaline karşı hortumu anbean takip etti. Yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üzerinde ilerleyen hortum, daha sonra gözden kayboldu. Sera üreticileri ise rahat nefes aldı.

GAZİPAŞA'DA DA ÇIKTI
Gazipaşa ilçesinin Macar Mahallesi sahilinde ise dün saat 16.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde ilerleyen hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, hortum çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

#gazipaşa #demre #Deniz #hortum
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