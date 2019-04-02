Gazipaşa 'Millet İttifakı' dedi

Gazipaşa’da CHP ile İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı seçimi kazanan taraf oldu. Mehmet Ali Yılmaz, 18 bin 312 oyla seçildi 

Gazipaşa 'Millet İttifakı' dedi
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GAZİPAŞA'DA 38 bin 414 kayıtlı seçmenden 35 bin 405'i 137 sandıkta oy kullandı. 1678 oy geçersiz sayıldı. 33 bin 727 geçerli oyun 18 bin 312'sini alan CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, yüzde 54.29 oranla seçimi kazandı. Mevcut başkan AK Parti'li Adil Çelik, 14 bin 736 oy ve yüzde 43.69 oranla seçimi kaybetti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında ise Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ilçede 17 bin 980 oy alırken, Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel 15 bin 315 oyda kaldı.  Gazipaşa’da Belediye Meclis Üyeliği seçiminde 18 bin 136 oy olan Millet İttifakı 13 üye ile meclise gidecek. 14 bin 736 oy olan Cumhur ittifakı ise mecliste 9 isimle temsil edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclise giren isimler Esin Bilgiç, Zafer Tan, Hasan Atay, Ahmet Kalaycı, Ali İhsan Yılmaz, Emine Yıldız, Onur Demir, Muzaffer Şirin, Barış Sarıtaş, Mehmet Yılmaz, Serkan Özkurt, Yalçın Özdemir ve Cumhur Uğur olurken, kontenjanda yer alan Mehmet Yüksel, Durmuş Ali Toker ve Alanya'nın yakından tanıdığı bir isim olan, Leman Kültür işletmecisi avukat Ulaş Özgen de meclise giren isimler arasında yer aldı. Cumhur İttifakı listesinden de İbrahim Tuncer, Avni Atay, Mustafa Uysal, Murat Özgen, Nebibe Uysal, Hasan Can, Şevki Çağlayan, Adem Uludağ ve Mehmet Ali Kalaycı, 5 yıl boyunca alınacak kararlarda söz sahibi olacaklar. Meclis listesinde yer alan isimlerle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gidecek CHP'li isimler Mehmet Yüksel, Esin Bilgiç ve Zafer Tan olurken, Ak Parti'de İbrahim Tuncer ile Avni Atay oldu. 

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

AÇILAN SANDIK
(%100) 137/137

KULLANILAN OY     35.405
TOPLAM OY     38.414
GEÇERLİ OY     33.727

ADAY            OYU     OY ORANI

MEHMET ALİ YILMAZ     18.312    %54,29
ADİL ÇELİK          14.736    %43,69
MUSTAFA BACAK        285    %0,85
İSA BALCI        143    %0,42
MEHMET GÜLCAN        108    %0,32
YETER ARICAN        76    %0,23
ERDAL TEZKERECİOĞLU    36    %0,11
MEHMET DUYMUŞ        31    %0,09

GAZİPAŞA BELEDİYE MECLİSİ 

AÇILAN SANDIK
(%100) 137/137

KULLANILAN OY     35.393
TOPLAM OY     38.414
GEÇERLİ OY     33.689

PARTİ         OYU        OY ORANI

CHP        18.136        %53,83
AK PARTİ    14.715        %43,68
SAADET PARTİSİ    359        %1,07
DP        144        %0,43
BBP        142        %0,42
VATAN PARTİSİ    116        %0,34
TKP        53        %0,16
DSP        24        %0,07

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (GAZİPAŞA)

ADAY         PARTİSİ        OY SAYISI 

MUHİTTİN BÖCEK    İyi Parti    17.980
MENDERES TÜREL    AK Parti    15.315

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