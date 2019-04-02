Gazipaşa 'Millet İttifakı' dedi

GAZİPAŞA'DA 38 bin 414 kayıtlı seçmenden 35 bin 405'i 137 sandıkta oy kullandı. 1678 oy geçersiz sayıldı. 33 bin 727 geçerli oyun 18 bin 312'sini alan CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, yüzde 54.29 oranla seçimi kazandı. Mevcut başkan AK Parti'li Adil Çelik, 14 bin 736 oy ve yüzde 43.69 oranla seçimi kaybetti. Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında ise Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ilçede 17 bin 980 oy alırken, Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel 15 bin 315 oyda kaldı. Gazipaşa’da Belediye Meclis Üyeliği seçiminde 18 bin 136 oy olan Millet İttifakı 13 üye ile meclise gidecek. 14 bin 736 oy olan Cumhur ittifakı ise mecliste 9 isimle temsil edilecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclise giren isimler Esin Bilgiç, Zafer Tan, Hasan Atay, Ahmet Kalaycı, Ali İhsan Yılmaz, Emine Yıldız, Onur Demir, Muzaffer Şirin, Barış Sarıtaş, Mehmet Yılmaz, Serkan Özkurt, Yalçın Özdemir ve Cumhur Uğur olurken, kontenjanda yer alan Mehmet Yüksel, Durmuş Ali Toker ve Alanya'nın yakından tanıdığı bir isim olan, Leman Kültür işletmecisi avukat Ulaş Özgen de meclise giren isimler arasında yer aldı. Cumhur İttifakı listesinden de İbrahim Tuncer, Avni Atay, Mustafa Uysal, Murat Özgen, Nebibe Uysal, Hasan Can, Şevki Çağlayan, Adem Uludağ ve Mehmet Ali Kalaycı, 5 yıl boyunca alınacak kararlarda söz sahibi olacaklar. Meclis listesinde yer alan isimlerle birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gidecek CHP'li isimler Mehmet Yüksel, Esin Bilgiç ve Zafer Tan olurken, Ak Parti'de İbrahim Tuncer ile Avni Atay oldu.

GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AÇILAN SANDIK

(%100) 137/137

KULLANILAN OY 35.405

TOPLAM OY 38.414

GEÇERLİ OY 33.727

ADAY OYU OY ORANI

MEHMET ALİ YILMAZ 18.312 %54,29

ADİL ÇELİK 14.736 %43,69

MUSTAFA BACAK 285 %0,85

İSA BALCI 143 %0,42

MEHMET GÜLCAN 108 %0,32

YETER ARICAN 76 %0,23

ERDAL TEZKERECİOĞLU 36 %0,11

MEHMET DUYMUŞ 31 %0,09

GAZİPAŞA BELEDİYE MECLİSİ

AÇILAN SANDIK

(%100) 137/137

KULLANILAN OY 35.393

TOPLAM OY 38.414

GEÇERLİ OY 33.689

PARTİ OYU OY ORANI

CHP 18.136 %53,83

AK PARTİ 14.715 %43,68

SAADET PARTİSİ 359 %1,07

DP 144 %0,43

BBP 142 %0,42

VATAN PARTİSİ 116 %0,34

TKP 53 %0,16

DSP 24 %0,07

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (GAZİPAŞA)

ADAY PARTİSİ OY SAYISI

MUHİTTİN BÖCEK İyi Parti 17.980

MENDERES TÜREL AK Parti 15.315