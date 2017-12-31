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Gazipaşa GYC kuruldu

Gazipaşa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (GGYC) kuruldu. İlk kongrenin ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi

Gazipaşa GYC kuruldu

Gazipaşa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (GGYC) kuruldu. İlk kongrenin ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi

31 Aralık 2017 Pazar 20:55
Gazipaşa GYC kuruldu
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GAZİPAŞA Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti, ilk kongresini yaptı, ardından hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Hüseyin Bilgiç İş Merkezinin 3. katında gerçekleşen kongreye Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, siyasi parti temsilcileri ile Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Tek liste ile gidilen kongre sonrasında Gazipaşa Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (GGYC) Başkanı seçilen Yakup Kocabaş, meslek yaşamında pek çok ilke imza attığını belirterek, “Cemiyeti kurmak bugüne nasipmiş. Bu cemiyetin kuruluş aşamasında manevi desteği olan Adil Çelik başkanıma teşekkür ediyorum. Bizlere katkısı çok büyük” dedi. Kendisine başkanlık görevi veren meslektaşlarına teşekkür eden Kocabaş “Beni bu göreve layık gören gazeteci ve yazar arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Gazeteci ve yazar arkadaşlarım bana bu cemiyetin başkanlık görevini vererek bu onuru yaşattırdılar. Onları Allah'ın izniyle mahcup etmeyeceğim” diye konuştu. Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik de “İlk defa Gazipaşa’da Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ni kurdular. Ben kendilerini, tüm yönetim kurulunu ve üyelerini kutluyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Basın demek özgürlük demektir. Basın varsa özgürlük vardır. 19 ilçe içerisinde nüfusuna göre en fazla gazetenin yaşadığı ilçe Gazipaşa” dedi. 
Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ise “Bizler yönetici olarak hizmet verirken yapılan güzellikleri paylaşmak, eksikleri göstermek birilerinin görevidir. O da kamu hizmeti adına hele hele yerelde, taşrada yerel basınımız bunu en güç şartlarda yapmaktadır. Ben bu cemiyette görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gazeteciliği yaparken toplumun dinamiklerini göstermek, anlatmak, hatayı göstermek, düzeltmek adına yardımcı olma görevinde görev alan kardeşlerimizi, hem kendi gazetecilik anlayışlarını gösteren, hem de bilgi birikimleriyle destek olma adına böyle bir cemiyetin Gazipaşa’ya kurulmasına vesile olmaları bizleri ziyadesiyle memnun etti" dedi. 
Konuşmaların ardından İlçe Müftülüğü personeli Fatih Yıldırım’ın duasıyla cemiyet binası hizmete açıldı. Kaymakam Kaya, Başkan Çelik ve İlçe Koordinatörü Büyükakça birlikte cemiyet binasını gezip GGYC Başkanı Kocabaş’tan bilgi aldılar.

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Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa Gazeteciler Ve Yazarlar CemiyetiGGYC
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