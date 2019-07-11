Gazipaşa Göçük'te asfalt sevinci

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde bozuk grup yollarını modernize etmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, altyapısını tamamladığı yolları asfaltla kaplıyor. Son olarak Gazipaşa'nın Göçük Mahallesi'ne de asfalt yapıldı. Mahallenin 3.5 kilometrelik stabilize yolu Büyükşehir Belediyesi tarafından sathi asfaltla kaplandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Göçük yolunda önce virajlar genişletildi, şarampoller açılıp zemin iyileştirme çalışması yapıldı. Ardından mahalle halkının da dört gözle beklediği asfalt çalışması gerçekleştirildi.

GÖÇÜK HALKI HİZMETLE TANIŞTI

Daha önce mahallesinin hizmetten mahrum kaldığına dikkat çeken Göçük Mahallesi Muhtarı Yakup Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in göreve başlamasıyla birlikte hizmetle tanıştıklarını kaydetti. Asfalt çalışmasıyla Göçük halkının rahat bir nefes aldığını sözlerine ekleyen Erdoğan, “Talebimizi olumlu karşılayıp toz toprak içindeki mahallemizin ana grup yolunun asfaltını yenileyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.