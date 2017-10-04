Gazipaşa festivale hazırlanıyor

GAZİPAŞA Belediyesi önderliğinde bu yıl 8.'si düzenlenecek olan Çekirdeksiz Nar Festivali'nin hazırlıklarına başlandı. 20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival için Gazipaşa Belediye Başkan Yardımcıları Av. Semra Yalçın Bilgiç ve Adem Kaya ile Gazipaşa Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Tan Doğan, Gazipaşa Tarım Müdürü Nazan Durak Özçelik, Gazipaşa Esnaf Odası Başkanı Mustafa Köse, Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ve Gazipaşa Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Şahin'den oluşan komisyon kuruldu.

FESTİVAL ATATÜRK PARKI'NDA OLACAK

Komisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Av. Semra Yalçın Bilgiç, festivalde bu yıl köklü değişiklikler yapacaklarını söyledi. Etkinliğin tam anlamıyla bir festival şeklinde geçmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Bilgiç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün unvanının ilçemize verilişinin yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Çekirdeksiz Nar Festivali'nin bu yıl 8.'sini icra edeceğiz. Festivalin yerini bu yıl Atatürk Parkı olarak belirledik. Hava şartları el vermediği takdirde festival alanını her zamanki yerine yani fuar alanına alacağız. 20 Ekim Cuma günü kortej yürüyüşüyle başlayacak olan festivalimizi birçok yarışma ve etkinlikle renklendirmeyi amaçladık. 2 gün sürecek festivalimizin ilk gününde yerel sanatçılarımızın konseri olacak. İkinci gün ise sürpriz sanatçılarla konser devam edecek. Halkımızın yeni konsepti beğeneceğini ve katılımın yoğun olacağını düşünüyorum" dedi. Bilgiç, şimdiden tüm ilçe halkını festivale davet etti.

