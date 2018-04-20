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Gazipaşa'dan 'Güreş' daveti

Gazipaşa’da bu yıl 6. kez düzenlenecek Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri, yarın Selinus Sahili’nde yapılacak

Gazipaşa'dan 'Güreş' daveti

Gazipaşa’da bu yıl 6. kez düzenlenecek Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri, yarın Selinus Sahili’nde yapılacak

20 Nisan 2018 Cuma 23:42
Gazipaşa'dan 'Güreş' daveti
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LAMOS Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri’nde Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz başta olmak üzere yaklaşık 150 pehlivan kol bağlayacak. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Semra Yalçın Bilgiç ve Tertip Komitesi Başkanı Mustafa Gazioğlu bir araya gelerek son rötuşlar üzerinde konuştu. Gazipaşa halkını Pazar günü yapılacak 6’ıncı Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri’ne davet eden Kaymakam Nurullah Kaya “Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri, Pazar günü Selinus Sahili’nde yapılacak. Güreşler Selinus Sahili’ne yakıştı. Saha hazırlığı yapıldı. Güreşin mega starıyla anlaştık. Sahada herkesin merak ettiği, takip ettiği Ali Gürbüz, bu yıl Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri’nde olacak. Yine 150’nin üzerinde güreşçi burada olacak. Geçen yıl 117 civarında güreşçi vardı ve çok keyifli maçlar seyrettik” dedi.
HALKIMIZI GÜREŞLERE BEKLİYORUZ
Gazipaşa’nın da artık güreşlere destek verdiğine değinen Kaya, “Gazipaşa’mız da sağ olsunlar bu işe desteğini verdi. O destekler sayesinde daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Pazar günü bütün Gazipaşa’mızı 6’ncı Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşlerine davet ediyorum. Mehteran takımı eşliğinde, pehlivanların ve Gazipaşa halkının katılımıyla kortej yürüyüşü yapacağız” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaLamos Arena Karakucak
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