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Gazipaşa'da ücretsiz Wi-Fi dönemi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği Akıllı Kent Projesi kapsamında Gazipaşa'da ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı

Gazipaşa'da ücretsiz Wi-Fi dönemi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği Akıllı Kent Projesi kapsamında Gazipaşa'da ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı

09 Nisan 2018 Pazartesi 23:11
Gazipaşa'da ücretsiz Wi-Fi dönemi
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin TÜRKSAT işbirliğinde Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği 'Akıllı Kent Uygulaması' ilçeleri de teknolojiyle buluşturuyor. Bu kapsamda Gazipaşa'da ücretsiz internet hizmeti dönemi başladı. Son olarak Gazipaşa'da halkın internete erişimini kolaylaştırmak için açık alanlarda kablosuz internet uygulamasına geçildi. Yaklaşık iki aydır süren altyapı çalışmasının ardından Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar wi-fi erişimi sağlayabiliyor. Ücretsiz internet hizmeti vatandaşların ilgi odağı oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kablosuz internet bağlantısı, wi-fi özelliği olan dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefonlarda kullanılabiliyor. Vatandaşlar, cihazın wi-fi özelliğinden Antalya Büyükşehir Belediyesi kablosuz ağını seçiyor ve bağlanıyor. Kullanıcılar sisteme kullanıcı adı olarak telefon numaralarıyla giriş yapıp, şifre bölümüne ise SMS ile gelen doğrulama kodunu giriyor. Her kullanıcının haftalık 600 dakikalık kullanım hakkı bulunuyor. Her hafta kullanım süresi yenileniyor. 

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