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Gazipaşa'da suyun serüvenini öğrendiler

ASAT tarafından başlatılan "Su Hayattır" projesi kapsamında Gazipaşalı öğrencilere yüksek kalitede arıtılmış su sağlayan Gazipaşa Arıtma Tesisi tanıtılıyor

Gazipaşa'da suyun serüvenini öğrendiler

ASAT tarafından başlatılan "Su Hayattır" projesi kapsamında Gazipaşalı öğrencilere yüksek kalitede arıtılmış su sağlayan Gazipaşa Arıtma Tesisi tanıtılıyor

19 Mart 2018 Pazartesi 21:56
Gazipaşa'da suyun serüvenini öğrendiler
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, ilçelerde düzenlediği eğitim gezileriyle öğrencilere suyun kaynağından musluklara uzanan serüvenini anlatıyor. ASAT ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Gazipaşa’da gerçekleştirilen eğitim gezileri de tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta bir okulun öğrencileri, otobüslerle alınarak ASAT Genel Müdürlüğüne ait yüksek kalite arıtılmış su sağlayan Membran-Bio Reaktör Sistemi ile çalışan Gazipaşa Arıtma Tesisine getiriliyor. Düzenlenen gezi kapsamında Gazipaşa ASAT Şubesi çalışanları tarafından öğrenci ve öğretmenlere, dünya standartlarında içme suyu ve arıtma tesisleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Eğitim gezilerine katılan öğrenciler ise atık suların çevreye zarar vermeden, arıtma tesislerinde hangi aşamalardan geçerek arıtıldığını öğreniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ASATGazipaşaSuyu
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