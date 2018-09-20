Gazipaşa'da şok! Duvardan düşen kadın öldü

Gazipaşa'nın duvardan düşen Zeynep Yalçın (80) öldü

Gazipaşa'da şok! Duvardan düşen kadın öldü
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ÇOBANLAR Mahallesi'nde oturan Zeynep Yalçın, dün saat 13.30 sıralarında evinin önündeki seraya bakmak için duvara çıktı. Dengesini kaybeden kadın yaklaşık 1.5 metreden düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kadın yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne buradan da ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada müdahale edilen Zeynep Yalçın, kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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