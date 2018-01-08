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 Gazipaşa'da şiddet artıyor

Gazipaşa'da, şiddet gören ve koruma altına alan kadın sayısı artmaya başladı. 2017 yılının 1 Ocak-31 Aralık tarihlerini kapsayan 12 aylık döneminde 90 aile içi şiddet olayı meydana geldi

 Gazipaşa'da şiddet artıyor

Gazipaşa'da, şiddet gören ve koruma altına alan kadın sayısı artmaya başladı. 2017 yılının 1 Ocak-31 Aralık tarihlerini kapsayan 12 aylık döneminde 90 aile içi şiddet olayı meydana geldi

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:26
 Gazipaşa'da şiddet artıyor
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ŞİDDET gören 70 kadından 12'si can güvenliği olmadığını belirterek koruma talebiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, birçok kez aile içi şiddete maruz kalan ve boşandıktan sonra eşleri tarafından sürekli rahatsız edilen 70 kadının tamamının koruma talebi mahkeme tarafından onaylandı. 20 kadının ise koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi. 2016 yılının tamamında ise şiddet gören 48 kadından 46'sı koruma altına alınmıştı.
ŞİDDET BAŞVURUSU ARTIYOR
Kanun kapsamında, şiddet uygulayanlara yönelik evden uzaklaştırma, şiddet gören kişilere yaklaştırmama, bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması gibi önleyici tedbirler de alınıyor. Koruma dilekçeleri hakim tarafından kabul edilen kadınların, eşleri ya da şiddeti uygulayan kişi hakimin verdiği karara göre evden uzaklaştırma, çocuklarını belirli günler dışında görememe, eşine belirli mesafede yaklaşamama gibi ceza alıyor. 2012 yılından önce kadına şiddetin önlenmesine ilişkin çıkan kanunların yetersiz olması nedeniyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un çıktığı, 2013'te yürürlüğe giren bu kanunla birlikte adliyelerdeki şiddet başvurusu rakamlarının da resmi kayıtlara göre arttığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
GazipaşaŞiddetİlçe Emniyet Müdürlüğü
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