 Gazipaşa'da şiddet artıyor

ŞİDDET gören 70 kadından 12'si can güvenliği olmadığını belirterek koruma talebiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, birçok kez aile içi şiddete maruz kalan ve boşandıktan sonra eşleri tarafından sürekli rahatsız edilen 70 kadının tamamının koruma talebi mahkeme tarafından onaylandı. 20 kadının ise koruma talebinde bulunmadığı öğrenildi. 2016 yılının tamamında ise şiddet gören 48 kadından 46'sı koruma altına alınmıştı.

ŞİDDET BAŞVURUSU ARTIYOR

Kanun kapsamında, şiddet uygulayanlara yönelik evden uzaklaştırma, şiddet gören kişilere yaklaştırmama, bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması gibi önleyici tedbirler de alınıyor. Koruma dilekçeleri hakim tarafından kabul edilen kadınların, eşleri ya da şiddeti uygulayan kişi hakimin verdiği karara göre evden uzaklaştırma, çocuklarını belirli günler dışında görememe, eşine belirli mesafede yaklaşamama gibi ceza alıyor. 2012 yılından önce kadına şiddetin önlenmesine ilişkin çıkan kanunların yetersiz olması nedeniyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un çıktığı, 2013'te yürürlüğe giren bu kanunla birlikte adliyelerdeki şiddet başvurusu rakamlarının da resmi kayıtlara göre arttığı öğrenildi.