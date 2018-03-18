Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple'ı kızdıran cihaz!
Apple'ı kızdıran cihaz!
3 günde üretildi! 30 bin liraya satılacak
3 günde üretildi! 30 bin...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 19 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Gazipaşa'da şehit ve gaziler anıldı

Gazipaşa’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Gazipaşa'da şehit ve gaziler anıldı

Gazipaşa’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi

18 Mart 2018 Pazar 22:12
Gazipaşa'da şehit ve gaziler anıldı
banner404

GAZİPAŞA'DA ilk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Levent Elmas, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sırasıyla Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Programın ardından Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür'ün kabri ziyaret edildi. Kabir başında dua okundu, ardından kabre karanfil bırakıldı. Gazipaşa Öğretmenevinde şehit aileleri ve gazilere öğle yemeği verildi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Gazipaşa’Çanakkale Deniz Zaferi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışı gecekondu içi kumarhane
Dışı gecekondu içi kumarhane
TOKİ'den 160 bin TL'ye konut
TOKİ'den 160 bin TL'ye konut
17 yaşındaki kızı tacizden yargılanan polise, ilk duruşmada tahliye
17 yaşındaki kızı tacizden yargılanan polise, ilk duruşmada tahliye

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim