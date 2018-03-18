Gazipaşa'da şehit ve gaziler anıldı

GAZİPAŞA'DA ilk tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Kaymakam Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Adil Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Levent Elmas, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sırasıyla Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Programın ardından Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür'ün kabri ziyaret edildi. Kabir başında dua okundu, ardından kabre karanfil bırakıldı. Gazipaşa Öğretmenevinde şehit aileleri ve gazilere öğle yemeği verildi.

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