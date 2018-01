Gazipaşa'da seçim heyecanı sürüyor

BÜYÜK çekişme yaşanması beklenen oda seçiminde bin 352 üye oy kullanacak. Seçim öncesi adaylar gece, gündüz çalışmalara devam ediyor. Her iki aday da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, projelerini anlatarak üyeleri ikna etmeye çalışıyor ve destek istiyor. Yaklaşık 12 yıl boyunca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yaptığını ifade eden ve 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' sloganıyla yola çıktığını belirten Başkan Adayı Hasan Ali Sönmez'in, odaya kazandırdığı hizmet binasıyla bir adım öne çıktığı belirtilirken, ilk dönemini 'acemilik' olarak değerlendiren Mustafa Köse ise hazırladığı yeni projeler ve kazandığını öne sürdüğü tecrübe ile bir dönem daha yetki istiyor.

'KAN DEĞİŞİMİ ŞART'

13 Ocak'ta yapılacak olan Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda seçiminin favorisi olarak gösterilen Hasan Ali Sönmez, seçim çalışmalarını esnaf ziyaretleri üzerine yoğunlaştırdı. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde, esnafların istek ve sorunlarını yerinde dinleyen Sönmez, hazırladığı 10 maddelik projelerini anlatarak destek istiyor ve çözüm sözü veriyor. Odada kan değişiminin gerekli ve kaçınılmaz olduğunun altını çizen Başkan Adayı Sönmez, "Projelerimizi hayata geçirmek, Gazipaşa esnafının sorunlarına çözüm bulmak için deneyimli, dinamik ve genç kadro ile yola çıktık. Esnafımızın birikmiş ve kronikleşmiş sorunlarını ancak ve ancak yeni yönetimler, yeni heyecanlar çözebilir. Ben ve yönetim kurulu olarak oluşturduğumuz isimlerle birlikte Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yapılacak olan kongresinde yönetime talibiz. Çünkü şimdiye kadar esnafların derdine çare olmayan bir yönetim vardı. İnşallah, esnaflarımızdan aldığımız destekle bu yüklerin hepsini birer birer hafifleteceğiz. İnşallah bu görev bize nasip olur da Gazipaşa esnafına nefes aldıracak projelerimizi bir an önce hayata geçiririz. Benim başkanlığa aday olmamdaki yegane amaç, esnaf kardeşlerime hizmet etmek, dertlerine çare bulmaktır. Biz koltuk sevdalısı değiliz. Başkan adaylığımdaki amacım, hizmet etmektir. Biz Gazipaşa esnafının bir bütün içinde, birlik ve beraberlik içinde bir arada olması için çalışacağız. 13 Ocak'ta yapılacak genel kurulda, esnaf arkadaşlarımızın desteği bizim en büyük gücümüz olacak. Esnaf arkadaşlarımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki esnaf ve sanatkarımızın bu değişim isteği, sandığa da net bir şekilde yansıyacaktır" dedi.

'HİZMET İÇİN ADAYIZ'

Gazipaşa esnafının uygun görmesi durumunda yeniden göreve talip olduklarını belirten başkan adayı Mustafa Köse de, "Göreve geldiğimiz takdirde 4 yılda yapmaya çalıştığımız hizmetlerimize yeni projeler ekleyerek Gazipaşa'ya ve esnafımıza daha yaşanılabilir bir ortam yaratmanın mücadelesini vereceğiz. İyi bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Tam kadro çalışarak seçimi kazanmayı hedefliyoruz. Hedefe ulaşmak için gece gündüz demeden seçim çalışmalarına devam ediyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ederek hedeflerimizi ve 12 madde halinde hazırladığımız projelerimizi anlatıyoruz. Esnaf odasına kayıtlı tüm üyelerimizi tekrardan ziyaret ederek sorunlarına çözüm olacağımızı da şimdiden bilmelerini istiyorum. Gazipaşa esnafının her türlü sorununda dün olduğu gibi yarın da hep yanlarında olacağız. 4 yıllık görev süremiz içerisinde Gazipaşalı esnafın tüm sıkıntı ve sorunlarını onlar ile birlikte yaşadım. Ekonomik anlamda yeni projelerle üyelerimizin insanca yaşaması ve siftahsız kepenk kapatmaması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Esnafların sorunlarını artık çok iyi biliyorum. Şimdi bu sıkıntı ve sorunları hep birlikte yaşadığımız esnaf arkadaşlarımız ile birlikte yine beraberce çözüm bulmak için yeniden göreve hazırız. İnanıyorum ki bu çıktığımız yolda bizler var olan sorunları azaltacağız. Esnaf arkadaşlarımızın desteği, bizim en büyük gücümüz olacak. Odamızı esnaflarımızla birlikte yöneteceğiz. Ben ve ekibim 'Ben' değil 'Biz' anlayışı ile odamızı yönetmeye talibiz. Çünkü biz koltuk için değil hizmet için adayız" diye konuştu.