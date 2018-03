Gazipaşa'da protokol vatandaşı dinledi

GAZİPAŞA'DA 2017 Şubat ayından bu yana düzenlenen 'Halk Günü Toplantısı' yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda vatandaşların istek ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla 6.'sı düzenlenen 'Halk Günü Toplantısı' Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında yapıldı. Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Halk Günü Toplantısı'na, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Kaya'nın yanı sıra Jandarma Komutanı Binbaşı Kürşat Çilek, Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'HALK KESİCİLERDEN ŞİKAYETÇİ'

Toplantı öncesi güvenlik sorunlarına değinen Kaymakam Kaya, "Her ayın önemine göre toplantılarımızı gerçekleştirmekteyiz. Elbette güvenlik konusunda jandarmamız ve emniyet ekiplerimiz gerekli çalışmayı yapıyor. Ekip ruhuyla birlikte muhtarlarımızdan gelecek bilgiler doğrultusunda güvenliği üst seviyede korumaya çalışacağız. Bunun yanında denizyolunda kesicileri kaldıracağız. Bütün Gazipaşa'nın şikayet ettiği ve ilkel bulduğu konu olan kesicileri kaldırarak onların yerine MOBESE koyuyoruz. MOBESE'de belli bir şehir içi üst limitleri var. Gece saat 23.00 de olsa sabaha karşı 05.00 de olsa deniz yolunda hız limitini aştığı takdirde mutlaka ceza yazılacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS

Biz para cezası beklentisi içinde olan bir idare değiliz ancak insanların çekindiği konu üzerinden trafik güvenliğini almaya çalışıyoruz. Hız kesicilere rağmen gece saatlerinde denizyolunda 120 kilometre hızla giden kişiler oluyor. Elektrikli bisikletler tescile tabi. Tescili yapılmayan elektrikli bisikletlerin normal motor gibi cezai yaptırımları var. Güvenlik sadece polisiye tedbirler değil. Olabilecek, oluşabilecek her türlü suç ortamlarının da ortadan kaldırılma durumları. Bu anlamda güvenlik toplantılarımızda sivil toplum kuruluşlarımız (STK) yer alıyor. Gazipaşa'da da yeni bir oluşum var. Üniversiteye gitmek isteyip de maddi çaresizlik yaşadığı için gidemeyen öğrenciler için dernek oluşturulacak" dedi.

YOĞUN KATILIMA ÖZEL TEŞEKKÜR

Güvenlik konularının ardından 'Halk Günü'ne geçildi. Vatandaşların sorunlarını ilk elden öğrenebilmek amacıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Kaya, "Bu toplantılarla birlikte toplumdaki farklı düşünceleri anlamaya çalışıyoruz. Kurum amirlerimize, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bu kez yoğun katılım gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sevincimizi ve hüznümüzü dinlemek için buradayız. Varsa paylaşıyoruz, yoksa dertleşiyoruz" diye konuştu. Kaya'nın konuşmasının ardından 'Halk Günü'ne katılan vatandaşlar, ilçe merkezinde ve kırsalda yer alan mahallelerde yaşanan tozlu yol, su, elektrik ve trafikte yaşanan sorunlara kadar birçok konuda sıkıntılarını dile getirip çözüm istedi.

'ELEKTRİK HATLARINI YENİLEYİN'

İstiklal Mahallesi Muhtarı Kemal Özyiğit, Zakkum Park'ta alkol alınması konusuyla ilgili önlem alınmasını istedi. Mahalle içerisine 2 kilometrelik sathi asfalt isteyen ve elektrik hatlarının yenilenmesini talep eden Esenpınar Mahalle Muhtarı Sami Polat ise, "2016 yılında Öğretmenevi'nde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı bir toplantıda Gazipaşa'ya 11 milyon TL'lik elektrik yatırımı yapılacağı sözü verildi. O günden bugüne kadar bizim mahallemizde hiçbir işlem yapılmadı. 1986 yılında yapılan odun direkler ve çürümeye başladı. Bu anlamda hatların yenilenmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

MİNİK GÜREŞÇİLER SALON İSTEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan AKEDAŞ Gazipaşa İşletme Müdürü Ömer Anıl Tok ise, "Gazipaşa'ya 11 milyon TL'lik yatırım sözü verildi ve gerçekten de Gazipaşa'ya 2017 yılında 11 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Gazipaşa için 11 milyon çok küçük bir rakam ve her yere yetmez. Esenpınar Mahallesi'ne 2018 yılı için 148 bin TL'lik bir hak ediş çıkarıldı" ifadelerini kullandı. Gazipaşa Spor Kulübü bünyesinde güreş eğitimi alan küçük pehlivanlar da Kaya'dan ilçeye yeni bir kapalı spor salonu yapılmasını talep etti. Kaya da ilçe genelinde mevcut okullarda gerekli spor salonu çalışması yapıldığını ifade etti.