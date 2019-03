Gazipaşa'da Ormancılık günü kutlandı

GAZİPAŞA Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Demirli Orman Deposu'nda düzenlenen etkinlikler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'yle birleştirildi. Etkinliğe katılan down sedromlu çocuklar protokol mensuplarıyla ağaç dikip, can suyu verdi. Kaymakam Ali Sakar ve eşi Çiğdem Sakar, Belediye Başkanı Adil Çelik, Cumhuriyet Savcısı Esra Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, Orman İşletme Müdürü Mustafa Soner Özcan, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Doğan, kamu kurum çalışanları, öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Orman İşletme Müdürü Mustafa Soner Özcan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kaymakam Ali Sakar ise yaptığı konuşmada, "Yeşilin ve mavinin bir birine en çok yakıştığı, ağacın, fidanın, denizin ve güneşin birbiriyle uyumlu olduğu çok güzel bir bölgede yaşıyoruz. Bu güzellikle fidanın ağaçla, ağacın ormanla güzelleşmesi neticesinde olmuştur. Bizler yaşadığımız bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmamız gerekir. Bu bizim en öncelikli görevimiz olmalıdır" dedi.

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla da açıklama yapan Kaymakam Sakar, "Bugün aynı zamanda Down Sendromu Farkındalık Günü'dür. Bunun bir hastalık olmadığını, bunun bir farklılık olduğunu hepimiz biliyoruz. Toplumun da bunu bilmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız bir birinden farklı, zeki ve cevvaller, oldukça önemli gençlerimiz var. Hem Dünya Ormancılık Haftası hem de Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutluyorum" dedi.

Programda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü halk oyunları grubunun folklar gösterimi ilgiyle izlendi. Öğrenciler tarafından yapılan çuval, halat çekme ve yumurta taşıma yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu. Demirli Orman Deposu yakınında bulunan alana protokol ve öğrencilerin katılımıyla fidanlar büyük bir coşku eşliğinde dikildi.

Kaymakam Ali Sakar, Belediye Başkanı Adil Çelik down sendromlu çocuklarla ilk fidanları dikerek can suyu verdi. Programın sonunda katılımcılara gözleme ve ayran ikram edildi. Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yine Dünya Ormancılık Günü anısına Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara fidan dağıtıldı.