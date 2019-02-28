Gazipaşa'da okulda yangın tatbikatı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Sivil Savunma Haftası dolayısıyla Gazipaşa Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta 12 öğretmen ve idareci, 145 öğrenci, 3 yardımcı personel ve 2 Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eriyle yangın anında yapılması gerekenler uygulandı. Yangın ikazının ardından okulu tahliye etmeye başlayan 145 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte 25 saniye gibi kısa bir sürede okulu tahliye ederek, bahçedeki toplanma alanına ulaştı. Senaryo gereği içeride mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Okul Müdürü Emrullah Akbaş, tatbikata katılarak, böyle doğal afetler sonucunda yaşanabilecek istenmeyen durumlarda yapılması gerekenleri anlatan itfaiye ekiplerine, tatbikatta yapılması gerekenleri muntazam uygulayan öğrencilere, öğretmenlere ve okul personeline teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Abdullah Dinç, "Sivil Savunma Haftası dolayısıyla ilçe genelindeki okullarımızda yangın ve deprem tahliye tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Gazipaşa Atatürk İlk ve Ortaokulu'nun tahliye konusunda en iyi okullardan birisi. Bugün de 25 saniye gibi çok kısa bir zamanda okulu tahliye ederek bu tarz afetlere ne denli hazır olduklarını gösterdiler" diye konuştu.