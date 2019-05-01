Gazipaşa'da muzun fiyatı rekor kırıyor!

TARİHİNİN en yüksek rakamlarına ulaşan muz, buna rağmen üreticisinin yüzünü güldürmedi. Girdi fiyatlarının üç kat artması üreticinin karını aldı götürdü. Sezonun son hasadını yapan muz üreticisi Mehmet Tuncer, muzun bahçede 7 lira ila 8 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Rakamların çok iyi olduğunu ancak rekoltenin düşük olduğunu vurgulayan Tuncer, “Görmüş olduğunuz bu muz dalı eylül aylarında olsa 60-70 kiloyu bulurdu. Şimdi 25-30 kilo. Mevsim itibariyle rekoltede düşüş var. O zaman muzun kilosu 3-4 lira olur, şimdi 8 lira. Aslında değişen bir şey yok. Üreticinin cebine giren para aynı. Bir de girdi fiyatları çok yükseldi. Önceden 100 liraya aldığımız gübreyi şimdi 250-300 liraya alıyoruz. Bu da üreticiyi zorluyor.Yine de halimize şükür” dedi. Bir diğer üretici Hayati Kısaaslan da girdi fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, “Bu yıl gübre alamadım ve rekoltem düştü. Devletimizden en azından üreticinin elektrik ve mazot giderlerinde indirime gitmesini bekliyoruz. Bu kalemler ucuzlamadıktan sonra üretim artmaz, üretici kazanmaz” diye konuştu. Muz sarartma deposu yetkililerinden Murat Delibaş ise girdi maliyetleri yüksek olduğu için muzu bahçede pahalıya aldıklarına değinerek “Muzu bahçede kendi araçlarımızla getiriyoruz, temizliyoruz, sarartıyoruz. Muzun depoda çürüme riski var. Buradan gönderince nakliye biniyor. Bu maliyetler eklenince fiyatlar buralara çıkıyor. Aracılar çok kazınıyor deniyor ama bu doğru değil. Maliyetlerin binmesi sonucu fiyatlar artıyor” diye konuştu.

Manav Hasan Akgün de muzun kilogramını sarartma depolarından 9.5 liraya aldıklarını ve Gazipaşa'da 12 liraya sattıklarını söyledi. Fiyatlardan tüketicinin dert yandığını belirten Akgün, “Fiyatlar şuan yüksek ama düşüş aşamasına geçti” şeklinde konuştu.